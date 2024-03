O Brusque enfrenta o ABC às 21h30 desta terça-feira, 12, no Frasqueirão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Há dois desfalques por suspensão no quadricolor, enquanto o alvinegro terá a estreia do técnico Marcelo Cabo. A equipe que passar à próxima fase recebe R$ 2,2 milhões brutos.

O volante Rodolfo Potiguar cumpre seu segundo e último jogo de suspensão pela briga em que se envolveu após o apito final da final do Brasileiro Série C, em 22 de outubro. Também cumpre suspensão o zagueiro Iran, expulso enquanto ocupava o banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio-RR, na primeira fase.

Quem retorna é Madison, que cumpriu suspensão no jogo de ida nesta sexta-feira, 8, contra o Marcílio Dias, pelo Catarinense. Ele deve ocupar a vaga de Rodolfo Potiguar.

Os atacantes Dentinho e Maycon Douglas seguem se recuperando de lesões musculares.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Madison, Dionísio, Serrato (Jhemerson); Diego Tavares, Paulinho Moccelin; Olávio (Guilherme Queiróz).

Momento

O Brusque não perde há seis partidas, com quatro vitórias e dois empates. Na sexta-feira, 8, empatou em 1 a 1 com o Marcílio Dias, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Pela primeira fase da Copa do Brasil, venceu o Sampaio-RR em Roraima.

Pênaltis

Se a partida terminar empatada, a decisão será feita nos pênaltis. O Brusque não joga uma decisão nos pênaltis desde 2019, mas saiu vencedor nas últimas quatro ocasiões.

Naquele ano, venceu a final da Copa Santa Catarina por 4 a 2 nas penalidades; antes, havia levado a melhor na final do Brasileiro Série D (6 a 5) e na semifinal (4 a 3). Em 2018, venceu a Copa Santa Catarina por 4 a 3.

Viagem

A delegação do Brusque começou a viagem no domingo, 10. Desembarcou em Guarulhos (SP) durante a tarde e partiu rumo a Natal perto da meia-noite, chegando ao hotel na capital potiguar durante a madrugada de segunda-feira, 11. Uma sessão de treinos foi realizada durante a tarde.

ABC

O ABC não vence um jogo há um mês. São oito partidas sem vitória, sendo que as últimas sete terminaram em empates. Nestes empates, o Elefante teve duas disputas de pênaltis. Venceu o Santa Cruz-RN na semifinal do turno do Campeonato Potiguar, e perdeu na final, em clássico com o América-RN.

No sábado, 9, arrancou um empate com o Potyguar, após sair perdendo por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Diego Jardel, meia campeão catarinense pelo Brusque em 2022. A partida culminou na saída do técnico Rafael Lacerda, anunciada na noite deste domingo, 10.

O técnico Marcelo Cabo foi anunciado ainda no domingo, uma semana após sua demissão no CSA. Ele estreia pelo ABC diante do Brusque

Se seguir as tendências de escalações anteriores, o novo treinador poderá começar com Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Richardson, Wesley, Gustavo Daniel; Randerson, Erick Varão, Vinícius Amaral (Sammuel); Ruan (Douglas Skilo), Wallyson; Daniel Cruz. Não há desfalques por suspensão.

Ingressos

É possível comprar ingressos online, no site Futebol Card. O bilhete padrão do setor visitante custa R$ 60.

ABC x Brusque em tempo real

Acompanhe ABC x Brusque em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 21h.

Como assistir

ABC x Brusque tem transmissão somente no serviço de streaming Amazon Prime Video.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: