O Brusque enfrenta o Athletico às 19h30 desta terça-feira, 20, na Ligga Arena, em Curitiba, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Embalado pela recente goleada sobre a Ponte Preta, o quadricolor tenta chegar pela primeira vez às oitavas de final da competição, enquanto o Furacão vive crise pesada. O confronto será de técnicos portugueses: Filipe Gouveia, do time brusquense, encara o interino João Correia.

A vitória por 4 a 1 sobre a Ponte Preta neste sábado, 17, pela Série C, credencia o Brusque a acreditar ainda mais na classificação. Com problemas crônicos no ataque ao longo do ano, o quadricolor marcou, num só jogo, o dobro de gols que havia marcado nos últimos seis jogos (cinco pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil). Além disso, quebrou a invencibilidade da líder da Série C e não perde como visitante há seis partidas.

Até a atualização desta matéria, Mateus Pivô é o principal desfalque confirmado no Brusque. O clube confirmou que o lateral sofreu uma fratura da cabeça da fíbula (osso da perna, entre joelho e tornozelo e paralelo à tíbia) com entorse do tornozelo. Ele já esteve fora da partida de sábado. O zagueiro Thiago Freitas acabou fazendo sua estreia pelo Brusque na lateral-direita, diante da Ponte Preta, e pode permanecer na posição.

Se não promover grandes mudanças, Filipe Gouveia pode por a campo um time coma Matheus Nogueira; Thiago Freitas, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Paulinho Moccelin, Biel, Guilherme Pira; João Veras (Álvaro).

Não há desfalques por suspensão. O zagueiro Jhan Pool Torres e o atacante Diego Mathias estão pendurados.

Athletico

Antes do início do Brasileiro Série B, o Athletico era tido como um grande favorito ao acesso e ao título. Contudo, amarga a segunda metade da tabela, com três vitórias, um empate e quatro derrotas. Não vence há cinco partidas, desde que bateu o CRB por 2 a 0 na Ligga Arena, em 20 de abril:

24/04 – Novorizontino 2×1 Athletico

01/05 – Brusque 0x0 Athletico

04/05 – Athletico 1×4 Botafogo-SP

08/05 – Athletico 1×1 Chapecoense

17/05 – Vila Nova 2×1 Athletico

O técnico Maurício Barbieri foi demitido após a goleada aplicada pelo Botafogo-SP. Desde então, está em seu lugar o português João Correia, de 31 anos. Ele é o técnico do time Sub-20 e comanda os profissionais do Furacão interinamente.

Em suas duas partidas, Correia usou times titulares diferentes, com quatro mudanças entre uma e outra. No 1 a 1 com a Chapecoense, iniciaram Mycael, Belezi, Léo, Tobias Figueiredo, Esquivel; Felipinho, Patrick; Tevis, Zapelli, Luiz Fernando; Renan Peixoto.

Nove dias depois, contra o Vila Nova, o 11 inicial foi composto por Mycael; Habraão, Léo, Tobias Figueiredo, Esquivel; Felipinho, Raul; Luiz Fernando, Giuliano, Tevis; Alan Kardec.

Não há pendurados nem suspensos no Athletico.

Na ida

O primeiro jogo entre Brusque e Athletico foi disputado em 1º de maio, na Arena Joinville, e terminou em 0 a 0. Quem vencer na Ligga Arena se classifica às oitavas de final. Um novo empate levará o confronto aos pênaltis.

Luta por vaga

O Brusque tenta chegar às oitavas de final da Copa do Brasil pela primeira vez. Contudo, o time já passou da terceira fase em uma ocasião.

A melhor campanha do quadricolor na competição foi feita em 2020, quando eliminou Sport, Remo e Brasil de Pelotas. À época, havia a quarta fase, que era anterior às oitavas de final. O Brusque perdeu as duas partidas para o Ceará e não figurou entre os últimos 16 times.

Arbitragem

O trio é mineiro. Paulo Cesar Zanovelli da Silva apita a partida, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza. Lucas Casagrande (PR) é o quarto árbitro.

A arbitragem de vídeo é do Rio de Janeiro. Rodrigo Nunes de Sá comanda o VAR, auxiliado por Daniel do Espírito Santo Parro e Grazianni Maciel Rocha.

Athletico x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida pela Copa do Brasil, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.

Atualização em 19/05/2025 às 15h30: atualizada a lesão e confirmado o desfalque do lateral-direito Mateus Pivô.

