O Brusque enfrenta o Athletico às 16h desta quinta-feira, 1º, na Arena Joinville, no que é o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada em Joinville porque o estádio Augusto Bauer não possui a capacidade mínima para 10 mil pessoas, exigida no regulamento da competição. As duas equipes nunca se enfrentaram oficialmente, mas se reencontram após jogo-treino realizado no fim de março.

Filipe Gouveia tem condições de repetir a escalação utilizada nas vitórias sobre Guarani e Ypiranga, pela Série C: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Álvaro.

Se optar por voltar a um esquema com três zagueiros, uma escalação poderia ter Matheus Nogueira; Roberto, Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Biel, Alex Ruan; Diego Mathias, Guilherme Pira; Álvaro.

Após a vitória sobre o Ypiranga por 1 a 0, Filipe Gouveia afirmou que pretende ter força máxima contra o Athletico, mas adiantou que seria necessário avaliar alguns jogadores. Aparentando estar lesionado, Mateus Pivô foi substituído pelo chileno Simón Contreras no último jogo. Biel também deixou o campo antes do apito final e, conforme relato do treinador, Jean Mangabeira chegou a pedir para sair no segundo tempo. A informação oficial do clube é de que os três treinam normalmente.

Dentre os jogadores que já atuaram na Série C, a única ausência deverá ser a do meia Robinho, por problemas musculares.

O zagueiro Jhanpol Torres e o atacante Diego Mathias estão pendurados com dois cartões amarelos. Não há desfalques por suspensão.

O quadricolor não enfrentava uma equipe paranaense na Copa do Brasil desde sua primeira participação. Em 1993, foi eliminado pelo extinto União Bandeirante, após empate em 2 a 2 fora de casa e derrota por 1 a 0 no Augusto Bauer.

Diante de adversários do Paraná, o Brusque acumula 34 jogos oficiais em sua história, com 12 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Já enfrentou Cianorte, Coritiba, Foz do Iguaçu, J. Malucelli, Londrina, Operário, Prudentópolis e União Bandeirante.

Em jogo-treino realizado em 29 de março, com três tempos de 40 minutos, no Centro Administração e Técnico (CAT) Caju, em Curitiba, o Athletico venceu o Brusque por 4 a 0.

Saiba mais: como assistir a Brusque x Athletico, pela Copa do Brasil

Em Joinville

O Brusque foi mandante na Arena Joinville em três oportunidades em 2024. Em 20 de março, venceu o Avaí por 2 a 0, no jogo de ida das semifinais do Catarinense. Em 1º de maio, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO. Contra o Santos, pela Série B, em 7 de setembro, perdeu também por 1 a 0.

Desde 2016, o Brusque fez 17 partidas na Arena Joinville, com seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 13 sofridos. Além das três partidas como mandante, o quadricolor visitou o Joinville em 12 oportunidades no período. Os outros dois jogos foram contra Fluminense do Itaum e Nação.

O último jogo do Brusque na Arena terminou em 1 a 1 contra o JEC, com Breno Santos abrindo o placar e Robson Luiz marcando o gol de empate para o Marreco.

Athletico

O Athletico é o atual sétimo colocado da Série B, com nove pontos em cinco rodadas. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Novorizontino-SP no interior paulista. Seu outro revés na competição também foi fora de casa: 2 a 1 para o Cuiabá, na terceira rodada.

Na Copa do Brasil, o Furacão venceu o Pouso Alegre-MG e o Guarany de Bagé (RS) para chegar à terceira fase. Não há jogadores pendurados ou suspensos.

O técnico Maurício Barbieri pode levar a campo um time com Mycael; Palacios (Raul), Léo, Habraão, Esquivel; Felipinho, Falcão; Isaac (Velasco), Zapelli, Luiz Fernando; Alan Kardec.

O atacante Luiz Fernando foi o algoz do Brusque no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Foi dele o gol da vitória do Atlético-GO por 1 a 0 sobre o quadricolor, também na Arena Joinville, em uma partida que também começou às 16h de um 1º de maio. No jogo da volta, em Goiânia, Luiz Fernando fez um dos gols do Dragão no 4 a 2 que sacramentou a classificação.

Ao longo de sua história na Copa do Brasil, o Athletico eliminou quatro clubes catarinenses em diferentes fases: Criciúma (2012), Chapecoense (2016), Tubarão (2018) e Avaí (2021), sem perder nenhuma partida.

Arbitragem

O trio é de São Paulo. Edina Alves Batista apita a partida, auxiliada por Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima. Luiz Augusto Silveira Tisne (SC) é o quarto árbitro.

Daniel Nobre Bins (RS) é o árbitro de vídeo, auxiliado por José Eduardo Calza (RS) e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Ingressos

Os ingressos para a partida estão à venda no site ingressodevantagens.com.br. O Brusque tem a arquibancada coberta à disposição, enquanto o Athletico terá as arquibancadas descobertas. Cada ingresso custa R$ 100 mais taxa de serviço pelo site, com direito à meia entrada.

A expectativa é de enorme presença da torcida do Athletico, que deverá estar em maioria na Arena.

Brusque x Athletico em tempo real

Acompanhe Brusque x Athletico com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

Jogo de volta

A segunda partida será realizada em 20 de maio, terça-feira, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: