O Brusque enfrentará o Grêmio Atlético Sampaio (GAS), de Roraima, na primeira fase da Copa do Brasil. Data e horário da partida ainda serão confirmados, mas a competição deve começar em 21 de fevereiro. O sorteio foi realizado na tarde desta terça-feira, 30, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em sua sede, no Rio de Janeiro (RJ).

A disputa ocorre em jogo único, com o Brusque como visitante. Para passar à segunda fase o quadricolor pode até empatar, sendo eliminado apenas em caso de derrota.

Quem vencer em Sampaio x Brusque enfrentará o time que sair vitorioso do confronto entre Treze-PB e ABC-RN. A segunda fase também é disputada em jogo único, mas sem a vantagem do empate ao visitante. O mando de campo é do vencedor entre Treze e ABC.

Será a primeira vez do quadricolor jogando em Roraima, na maior distância já percorrida pelo clube para disputar um jogo.

O Sampaio foi vice-campeão estadual em 2023. Ainda não teve jogos oficiais neste ano e está sem divisão nacional. Esta será sua primeira participação na Copa do Brasil.

Esta é a nona participação do Brusque na Copa do Brasil. O clube recebe, pela participação, R$ 1,25 milhão, com abatimento de 15% na fonte. Já disputou a competição em 1993, 2011, de 2017 a 2021 e em 2023. A melhor campanha foi feita em 2020, quando venceu Sport, Remo e Brasil de Pelotas, sendo eliminado na quarta fase pelo Ceará.

O quadricolor também passou de fase em 2017: venceu o Remo no Augusto Bauer e foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. Em 2023, bateu o Marília-SP, mas caiu diante do CSA em Maceió.

