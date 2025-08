Brusque enfrenta o Itabaiana, e o fantasma do jogo em casa

O Brusque vem de uma excelente vitória contra o Botafogo na Paraíba e agora terá, mais uma vez, a chance de se consolidar de vez no G8 da Série C. Para isso, basta vencer o Itabaiana, que não marcou um ponto sequer fora de casa, nesta segunda. E é isso que preocupa, depois da derrota para o Retrô no último jogo dentro do Augusto Bauer.

Claro que as circunstâncias são um pouco diferentes: naquele jogo, eram três desfalques na defesa, e agora o time conta com Olávio para o ataque, com muito mais mobilidade e capacidade de disputa de espaços com os zagueiros adversários. O jogo contra o Botafogo mostrou uma capacidade maior de ataque do Brusque, também contando com o recém-chegado Adrianinho. Mas agora é ver se o time consegue estabelecer uma sequência, principalmente em casa, onde o time é o 13o. melhor mandante, com apenas 10 de 21 pontos conquistados. A campanha como visitante é melhor.

A chave pela classificação passa por “espantar o fantasma” de jogar dentro do Augusto Bauer. Não sei se o campo sintético pode ser um dos culpados, mas já foram muitos pontos perdidos para adversários da parte de baixo da tabela. Isso precisa acabar, já na segunda-feira.

Contas

Segundo o matemático Tristão Garcia, do site Chance de Gol, são necessários 28 pontos para que um time garanta uma vaga na segunda vaga na Série C. Isso coloca o Brusque na dependência de mais 7 pontos em 5 partidas para seguir em frente. Para escapar do rebaixamento, são necessários 22 pontos. Esse fantasma o quadricolor já espantou.

Itabaiana

O Itabaiana, próximo adversário do Brusque, tem um brusquense como um dos seus grandes ídolos. Estive na cidade de Sergipe em 2018 para um jogo da Copa do Brasil e lá descobri que Angioletti, atacante revelado pelo Paysandu, é idolatrado pela torcida do “Tremendão”. Ele foi contratado pelo clube sergipano em 1981 e lá ficou até 1990, sendo responsável por mais de 70 gols com a camisa do Tricolor da Serra, que por coincidência, é semelhante a do Carlos Renaux.

Carlos Renaux

O Vovô contou com competência e sorte para se classificar de forma direta para a semifinal da Série B do Catarinense. Venceu com justiça o Camboriú em Imbituba e contou com o empate sem gols entre Juventus e Metropolitano. O time nunca esteve tão próximo do acesso: só vai jogar no dia 10 e decidirá o acesso em casa, no dia 16, contra Metrô ou Tubarão (o jogo de ida entre os dois foi ontem, e terminou em zero a zero). O clube tem uma grande oportunidade para chegar à elite. Que dessa vez consiga conquistar a vaga, que deixou escapar em anos anteriores.