O Brusque enfrenta o Itabaiana às 16h desta segunda-feira, 4, no estádio Augusto Bauer, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o quadricolor precisa voltar a vencer em casa, o Tremendão tem a missão de sair do Z-4 conquistando seus primeiros pontos como visitante na competição.

Com 21 pontos, o Brusque abriu a rodada na sexta posição e pode abrir vantagem contra o lado de fora do G-8 com uma vitória. A equipe vem de vitória sobre o Botafogo-PB fora de casa, mas há um problema jogando no Augusto Bauer.

São duas derrotas consecutivas, que, somadas a um empate sem gols com o Tombense, totalizam três partidas sem vencer como mandante. O último triunfo no Gigantinho foi obtido em 26 de maio, 1 a 0 sobre o São Bernardo.

A boa notícia da semana foi a prorrogação do empréstimo do zagueiro Jhan Pool Torres até o final do ano. O colombiano tinha contrato válido até quinta-feira, 31. Foi regularizado novamente nesta sexta-feira, 1º, e estará à disposição.

Não há desfalques por suspensão. O centroavante João Veras volta a ficar disponível para Bernardo Franco, após ter ficado de fora da rodada anterior pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Roberto, Ítalo, Alex Paulino, Biel, Diego Mathias e Luizinho estão pendurados.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres (Maurício), Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo (Biel); Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; Olávio.

Itabaiana

O Itabaiana briga para sair da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 16 pontos. A equipe perdeu todos os sete jogos que disputou fora de casa na Série C, com apenas três gols marcados.

Somando com empates pelo Campeonato Sergipano e pela Copa Governo do Estado de Sergipe, são 11 partidas consecutivas sem vitórias como visitante.

Ainda assim, o Itabaiana vem de bons resultados, obtidos em casa, no estádio Etelvino Mendonça: 3 a 1 sobre o Ituano e 4 a 1 sobre o rival Sergipe, pela copa estadual.

Não há desfalques por suspensão. O goleiro Jefferson e o atacante Jackson estão pendurados. O zagueiro Gabriel Santiago, o volante Bruno Sena e o lateral-esquerdo Kauan voltam após cumprirem punição por acúmulo de cartões.

Uma possível escalação tem Léo Souza; Pedro Belém, Fredson, Gabriel Santiago, Gustavo Crecci (Kauan); Tarcísio, Bruno Sena (Coppetti), Dione; Jackson, Leilson e Robinho.

Arbitragem

O trio é de Pernambuco. Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho apita a partida, auxiliado por Bruno César Chaves Vieira e Karla Renata Cavalcanti de Santana. Júlio César Pfleger (SC) é o quarto árbitro.

Reencontros

No lado do Tremendão, dois jogadores já passaram pelo Brusque: o atacante Leilson, campeão da Série D pelo quadricolor em 2019; e o meio-campista Karl, que jogou durante o Catarinense do mesmo ano.

O técnico também é conhecido: Gilson Kleina, que esteve à frente do Brusque nos últimos 11 jogos da Série B de 2022.

Brusque x Itabaiana em tempo real

Acompanhe Brusque x Itabaiana com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

