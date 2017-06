Brusque enfrenta o São Paulo (RS) buscando disparar na liderança

Dentro de um grupo embolado em que todas as equipes estão com os mesmos três pontos, o Bruscão tem grande chance de disparar neste domingo. A equipe enfrenta o São Paulo (RS), que vem de vitória contra o Operário (PR), em mais um jogo no estádio Augusto Bauer. A partida será a partir das 15h.

No mesmo dia, meia hora depois, inicia a outra partida da chave entre Operário e XV de Piracicaba. As duas equipes vêm de vitória na estreia, mas derrota na segunda rodada, e tentam encontrar regularidade na competição. O jogo será no estádio Germano Krüger, no Paraná.

Saída pela direita

A principal mudança apontada nos treinos da semana fica na ala direita. João Carlos, parte integrante da boa campanha do Brusque no Campeonato Catarinense, volta a assumir a titularidade. Ele se recuperava de uma lesão no joelho direito e chegou a entrar nas duas últimas partidas durante a partida.

Pingo não escondeu o jogo ao falar sobre a provável titularidade do lateral-direito. “Ele está totalmente recuperado e vem entrando muito bem no jogo. A possibilidade de ele iniciar jogando é grande”, explica. Ele revelou que essa seria a única alteração em comparação com a equipe que disputou as duas primeiras rodadas.

A chuva deu trégua e o elenco conseguiu realizar um treino tático na tarde de ontem, na Sociedade Esportiva Bandeirante. Contudo, Pingo não lamentou os dias de trabalho fora dos gramados, já que, segundo ele, havia necessidade de trabalhos específicos. “Fizemos muitos treinos de reforço muscular, o que é importante. A semana foi bem aproveitada, mesmo com as chuvas”.

Dois atletas estão pendurados e, portanto, precisam evitar o cartão amarelo neste domingo. Eurico, volante que será titular, é o caso mais sério. A outra situação é a do lateral-direito Marcos Vinicius, mas que deve ficar na reserva nesta rodada. O time que entrará em campo deve contar com: Dida; João Carlos, Lucas Costa, Neguete e Ronaell; Eurico, Carlos Alberto, Valkenedy e Max; Wilson Jr. e Careca.

Como vem o adversário

Depois de largar com derrota, o São Paulo se recuperou e venceu o Operário, até então líder da chave e apontado como favorito à classificação. Mas a partida não passou segurança, e o elenco sofreu muita pressão do Fantasma na reta final da partida.

O estilo de jogo do Leão é na base da força, jogando por uma bola e com apenas um homem no ataque, no jeito gaúcho de fazer futebol – ainda mais jogando fora de casa. O time base e titular que enfrenta o Bruscão deve contar com: Deivity; Alexandre Bindé, Lacerda, Cleylton e Henrique; Anderson Feijão, Julio Abu, Roberto, Flávio e Leomir; Rafael Pilões.

Ingressos

Os ingressos serão vendidos a partir das 8h de amanhã e também no domingo, em frente ao estádio Augusto Bauer, o único ponto de venda nesta partida. Os valores serão os mesmos dos jogos anteriores: R$ 20 a geral, R$ 40 coberta e R$ 60 as cadeiras.



Confira a partida em tempo real

Acompanhe o jogo entre Brusque e São Paulo em tempo real, com o minuto a minuto do portal omunicipio.com.br, a partir das 14h45.