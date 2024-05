Sem Mateus Pivô, suspenso, o Brusque enfrenta o Santos às 11h deste domingo, 19, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há cinco partidas e vem de um empate com o Operário-PR no Gigantão das Avenidas. Os dois desafios seguintes do quadricolor também serão fora de casa, diante de Atlético-GO (pela Copa do Brasil) e Vila Nova.

Nesta sexta-feira, 17, o time fez o último treino antes da viagem rumo a Santos. Os titulares do jogo contra o Operário-PR fizeram trabalhos regenerativos com bola, em campo reduzido. Os demais participaram de um treino tático com finalização, comandado pelo técnico Luizinho Lopes.

O lateral-direito Mateus Pivô está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ronei deve ser seu substituto. Rodolfo Potiguar está pendurado, e Keké está disponível após cumprir suspensão no jogo contra o Operário-PR.

Dentinho, desfalque nas duas rodadas anteriores, treina normalmente. Cristovam segue fora, com lesão muscular na parte de trás da coxa.

O Brusque tem quatro pontos e está há cinco jogos sem vencer: perdeu para Coritiba, Goiás, Atlético-GO (pela Copa do Brasil) e Sport, além de ter empatado com o Operário-PR na rodada anterior. Abre a rodada no 16º lugar.

Um time possível tem Matheus Nogueira; Ronei, Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo Potiguar, Serrato (Jhemerson); Anderson Rosa, Osman; Olávio.

Olho no Z-4

Empatar com o Operário-PR foi fundamental para manter o Brusque fora da zona de rebaixamento. O quadricolor chegou a dormir no Z-4 antes do fim da quinta rodada.

Mesmo se vencer o Santos na Vila Belmiro, precisará verificar o saldo de gols caso seus adversários diretos vençam suas partidas.

Os jogos dos times do Z-4 na sexta rodada são:

Amazonas x Paysandu – sábado, 18 – 17h30

Goiás x Botafogo-SP – sábado, 18 – 18h

Mirassol x Ituano – domingo, 19 – 16h

Guarani x América-MG – segunda-feira, 20 – 21h

Santos

O Santos é o líder da Série B. Venceu suas três primeiras partidas e tropeçou diante do Amazonas, perdendo por 1 a 0 em Manaus. Recuperou a ponta da tabela ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1 nesta quarta-feira, 15, no Moisés Lucarelli.

Contra o Brusque, o Peixe deverá ter uma baixa importante: o atacante Guilherme, autor de dois gols nesta Série B. É titular absoluto, com cinco gols e cinco assistências em 20 jogos. Ele deixou o jogo no primeiro tempo contra a Ponte Preta ao sentir dores na coxa.

Outros desfalques importantes são os atacantes Pedrinho (problema no púbis) e Júlio Furch (inflamações em tendão e músculo na perna esquerda). O lateral-direito Aderlan se recupera de cirurgia na mão direita.

Na coletiva de imprensa após a vitória contra a Ponte Preta, o técnico Fábio Carille deixou em aberto a possibilidade de poupar alguns jogadores diante do Brusque. Caso prefira um time mais próximo do jogo anterior, pode colocar em campo João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim, Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca; Giuliano, Otero; Weslley Patati e Morelos.

Não há jogadores pendurados ou suspensos no Santos.

Arbitragem

Luciano da Silva Miranda Filho (CE) apita a partida, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Renan Aguiar da Costa (CE). Thiago Lourenço de Mattos (SP) é o quarto árbitro.

Daniel Victor Costa Silva (MG) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ).

Ingressos

Ingressos para a torcida visitante estão à venda no site Futebol Card, a R$ 120 no preço integral.

Santos x Brusque em tempo real

Acompanhe Santos x Brusque em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 10h30

Como assistir a Santos x Brusque

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: