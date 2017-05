Brusque enfrentará cidade cubana no Dia do Desafio

Brusque participará mais uma vez do Dia do Desafio, iniciativa do Sesc, e desta vez enfrentará a cidade cubana de Cienfuegos. A iniciativa foi apresentada em uma cerimônia no Centro Empresarial de Brusque (Cescb), nesta quinta-feira, 25. A ex-jogadora olímpica de vôlei Ana Moser palestrou.

O Dia do Desafio ocorrerá no dia 31 deste mês, em 215 dos 295 municípios catarinenses. Guabiruba também participará e competirá com a cidade de Ubala, da Colômbia. Já Botuverá enfrentará Luiziânia, do interior de São Paulo.

A cerimônia de lançamento reuniu prefeitos, vices, vereadores e pessoas do meio esportivo no teatro do Cescb. Edemar Luiz Alessio, o Palmito, gerente da unidade de Brusque do Sesc, destacou o papel que a entidade tem na promoção de um estilo de vida mais saudável.

“O Sesc tem promovido muitas ações em busca do benefício da atividade física”, disse. Ele ressaltou que o Dia do Desafio faz com que as pessoas se movimentem e, com isso, melhorem a sua qualidade de vida.

O coordenador do Dia do Desafio em Santa Catarina, Humberto Roesler Martins, explicou que as cidades terão de mobilizar um grande contingente de pessoas para praticar atividade física.

O confronto entre as cidades foi definido por sorteio, feito em São Paulo, no início do mês. O “desafio” entre os municípios é amigável. A ideia é que, por exemplo, Brusque movimente um percentual maior da sua população do que Cienfuegos.

O que conta, explicou Martins, é percentual e não o número absoluto, pois é preciso relativizar em relação ao tamanho das cidades. Cienfuegos tem mais de 140 mil habitantes, enquanto que Brusque ainda está na casa dos 122 mil.

De acordo com Martins, vale qualquer tipo de atividade física ou esportiva realizada por, pelo menos, 15 minutos. “A intenção é promover a prática esportiva com quem não faz”, disse. A coordenação municipal do Dia do Desafio é que irá aferir qual foi o tamanho da adesão à iniciativa e então informar os dados ao Sesc mais próximo, que por sua vez remeterá à coordenação regional.

Não existe uma premiação para a cidade vencedora. “O maior prêmio é o legado deixado”, afirmou o coordenador. O objetivo principal do Dia do Desafio é fazer com que sedentários comecem, aos poucos, a se exercitar.

Durante a cerimônia, foram destacados vários exemplos de pessoas de diversas idades que passaram a praticar exercícios. Um grupo de amigos adultos que se juntou, no Rio de Janeiro, para praticar mata-soldado (também conhecido como queimada ou mata-mata) na rua, foi apresentado ao público no teatro.

Esporte para todos

Ana Moser, uma das maiores atacantes da história do voleibol brasileiro e participante de três Olimpíadas, palestrou sobre a importância do esporte na formação das pessoas. Ela toca o Instituto Esporte e Ação, em São Paulo, com o objetivo de democratizar o acesso ao esporte.

“Temos que buscar ampliar o número de oportunidades através de estratégias, com metodologias para todas as crianças, não só para os habilidosos”, afirma a ex-atleta, que recebeu o carinho do público durante a palestra.

Ela também cobra que o poder público seja mais atuante para que as crianças tenham mais acesso ao desporto. Para Ana, o Dia do Desafio também colabora para o desenvolvimento esportivo do país. “O Dia do Desafio vai nessa linha, de dar atenção para a área, fazer com que as cidades se mobilizem em torno da atividade física e esporte”.

A ex-atleta e palestrante diz que é possível fazer parcerias entre vários órgãos, entidade e empresas por meio de iniciativas como o Dia do Desafio.

Dia do Desafio no mundo

A iniciativa surgiu no Canadá, em 1983, durante um inverno rigoroso. A 23ª edição recebeu inscrições de 18 países. No Brasil, é promovido pelo Sesc em parceria com prefeituras e agentes mobilizadores locais. São 1.926 municípios, de 20 estados da federação.

Em Santa Catarina, o Dia do Desafio começou em 1997, com três cidades. Em 2017, são 215 municípios de um total de 295, ou seja, 81%. Segundo Martins, é um número recorde para o Sesc.

As disputas

Brusque x Cienfuegos (Cuba)

Guabiruba x Ubala (Colômbia)

Botuverá x Luiziânia (interior de São Paulo)

Nova Trento x Sipacapa (Guatemala)

São João Batista x Comapa (Guatemala)