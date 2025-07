Mesmo antes do início oficial, o clima de festa junina já começa a transformar a praça do Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque.

Desde o início desta semana, a movimentação nos arredores do Seminário Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes revela os preparativos de uma celebração que promete encantar a cidade no próximo sábado, 12.

O espaço, em frente à igreja, está sendo convertido em um verdadeiro arraial, com bandeirinhas coloridas tremulando ao vento e barracas já montadas.

Além disso, o aroma das delícias típicas se espalha pelo ar gelado — tanto durante os dias quanto nas noites frias que têm marcado o atual mês de julho.

Brusque no clima da festa

Quem passa pelo local já nota a movimentação intensa. As vendas de cachorro-quente, quentão e outras iguarias juninas estão a todo vapor, antecipando o sabor e o calor humano que marcam essa tradicional festa.

A atmosfera festiva vai ganhando forma dia após dia, enquanto a comunidade se envolve e colabora.

Mudança no trânsito

A estrutura montada próxima ao seminário já muda o ritmo da cidade: uma das pistas em frente ao Santuário, no sentido Centro–bairro Azambuja, está temporariamente bloqueada, com o apoio da Guarda de Trânsito, que orienta motoristas e garante a segurança dos preparativos.

A partir desta quarta-feira, 9, o acesso de veículos será ainda mais restrito, permitindo assim a conclusão dos preparativos finais para o evento.

Brusque em clima junino

A programação principal, marcada para sábado a partir das 15h, promete então um verdadeiro mergulho na cultura popular.

Com entrada gratuita, a festa oferece atrações para toda a família, incluindo apresentações culturais como o tradicional Boi de Mamão.

Além disso, haverá brincadeiras típicas — como roda da fortuna, boca do palhaço, pescaria, roleta humana e porquinho-da-índia —, além de um espaço kids com cama elástica e brinquedos infláveis.

As barracas gastronômicas terão um papel de destaque, oferecendo pratos típicos como o entrevero, pinhão, batata frita, doces diversos, pastel e o famoso cachorro-quente de Azambuja.

Também estão previstas competições que prometem divertir o público, como o torneio de touro mecânico, com prêmio de R$ 250, e os desfiles do traje Jeca, que distribuirão R$ 150 aos mais criativos, às 17h30 e 20h30.

Apoio à vocação sacerdotal

Mais do que uma festa, o evento tem um propósito maior: apoiar a formação dos futuros padres da Arquidiocese de Florianópolis.

Toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção do seminário e as atividades formativas dos seminaristas.

Para o reitor do seminário, padre Rodrigo Laufer, o momento, pois, representa muito mais do que uma confraternização.

“A festa junina é uma oportunidade de encontro entre o seminário e a comunidade, sendo um momento de alegria, partilha e apoio à vocação dos nossos futuros presbíteros; esperamos todos com muito carinho”, destaca.

A expectativa cresce a cada dia, e o Santuário de Azambuja já respira o clima acolhedor e vibrante das festas de junho — mesmo em pleno julho.

E quem quiser sentir um pouco dessa atmosfera antes de sábado já pode conferir, após os anúncios no fim desta edição, uma galeria especial com imagens da movimentação e dos bastidores da festa.

Brusque na festa junina

