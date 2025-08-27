A sequência de dias chuvosos segue impondo à rotina de Brusque um cenário típico de inverno, marcado por frio úmido, ruas movimentadas por guarda-chuvas e um céu constantemente encoberto.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição.

Com efeito, nesta quarta-feira, 27, o quadro de instabilidade permanece evidente e reforça a paisagem cinzenta que se espalha tanto pelo centro urbano quanto pelas áreas do interior.

Brusque e as chuvas

Diante desse cenário, os volumes de precipitação — acumulados desde o domingo, 24 — ajudam a dimensionar a intensidade deste período, com totais que, em alguns bairros, chegam a ultrapassar os 80 mm.

Conforme dados extraídos da rede de estações meteorológicas acompanhada por Ciro Groh — que monitora a região desde 1987 —, os demais municípios do Vale do Itajaí-Mirim também registraram índices pluviométricos expressivos.

Entre eles, destaca-se a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde o total já alcança a marca de 119,2 mm em 84 horas de observação.

A relação completa dos acumulados pode então ser conferida na tabela a seguir.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

*Acompanhe aqui a previsão do tempo

Uma Brusque cinzenta

Após esse balanço, a reportagem apresenta uma galeria exclusiva de imagens produzidas ao longo desta quarta-feira.

Os registros, expostos mais adiante, revelam como Brusque, mesmo sob nuvens carregadas, expõe sua beleza em retratos singulares.

Entre os elementos observados, destacam-se moradores protegidos por casacos, o colorido discreto dos guarda-chuvas contrastando com as ruas molhadas e a atmosfera densa que envolve os cenários urbanos e rurais.

Um mosaico que então traduz, em fotografias, a intensidade de mais uma jornada marcada pela chuva.

Acompanhe tudo isso logo após os anúncios no fim da edição.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. As cenas fotografadas em Brusque sob o céu cinzento então de inverno úmido

2. Brusque então tem dia de calor e mostra cascata escondida na mata

Brusque vista na quarta-feira

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Brusque