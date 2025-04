O interior de Brusque guarda segredos que encantam os olhos e aquecem o coração. Entre vales verdejantes e estradas que serpenteiam a mata, surge a rua José Dada, no pitoresco bairro São João.

Ali, a vida pulsa em um ritmo tranquilo, marcado pelo cantar dos pássaros, o perfume das árvores centenárias e a hospitalidade de um povo que conserva os costumes de seus antepassados.

Casas antigas, testemunhas silenciosas do passar das décadas, harmonizam-se com a paisagem exuberante, criando um cenário digno de uma pintura viva.

Brusque e sua cascata

Ao longo dessa estrada encantadora, escondida entre a mata que a protege como um tesouro sagrado, encontra-se uma verdadeira joia da natureza.

A cascata do Vô Ricardo, também conhecida como a Cascata da Santa, se torna um espetáculo à parte.

Suas águas deslizam suavemente sobre as rochas, compondo uma melodia hipnotizante que ecoa entre as árvores, como se a própria floresta sussurrasse segredos aos visitantes.

Essa maravilha não é apenas um presente da natureza, mas também um legado de devoção e fé.

Brusque e a força da fé

Foi em 1981 que Ricardo Dada (In Memoriam), inspirado por uma visão, ergueu ao lado da cascata uma gruta que se tornaria um refúgio espiritual para quem por ali passa.

Mais do que uma construção, a gruta é um monumento erguido com amor, um santuário onde a paz e a esperança se entrelaçam nas preces dos fiéis.

Desde então, o lugar se tornou um ponto de encontro entre a beleza natural e a espiritualidade, onde visitantes buscam inspiração, refúgio e momentos de contemplação.

A missa na cascata

Em 2024, a cascata e seu entorno foram palco de uma missa emocionante, reafirmando então o simbolismo desse cantinho abençoado.

O som da água misturou-se às orações, criando um cenário inesquecível, onde a fé se conectou ainda mais profundamente com a natureza.

Visitar a cascata da Santa e todas as belezas interioranas presentes na rua José Dada é embarcar em uma jornada que transcende o olhar.

É sentir o frescor da mata fechada, perceber os raios de sol refletindo entre as folhas e permitir que a melodia da água em queda traga uma sensação de serenidade indescritível.

É um convite à contemplação, às raízes da história local e ao encontro com um pedaço do paraíso escondido no interior de Brusque.

Brusque em fotos

