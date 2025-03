Brusque, neste fim de semana, se torna um verdadeiro palco de atrações para toda a família, com diversas opções de lazer que prometem encantar moradores e visitantes.

O tempo seco, com previsão de se manter, favorece ainda mais o fluxo de pessoas, convidando o público a sair de casa e aproveitar cada detalhe dos eventos que animam a cidade.

Nesta edição, dois acontecimentos se destacam, ocorrendo no mesmo espaço, a Villa Schlösser, e tornando a programação ainda mais rica.

Enquanto a Feira Livre oferece uma combinação de sabores, cultura e diversão, a Exposição de Orquídeas traz um espetáculo de cores e beleza, encantando os amantes da natureza.

Brusque e a Feira Livre

A Feira Livre, que está acontecendo neste sábado, das 9h às 17h, transforma a Villa Schlösser em um verdadeiro mercado a céu aberto.

O espaço se enche de cores, aromas e sabores, reunindo expositores com uma ampla variedade de produtos.

Artesanatos encantam os olhos com suas formas e detalhes, enquanto os produtos coloniais e regionais trazem o autêntico sabor da tradição local.

Famílias inteiras podem trafegar entre as barracas, degustando quitutes e descobrindo novidades.

As crianças, sempre cheias de energia, encontram diversão garantida no parquinho, tornando a experiência ainda mais especial para os pequenos.

Brusque e as orquídeas

Já para os apaixonados por flores, a Exposição de Orquídeas então se destaca como um espetáculo à parte.

O evento, que teve início na sexta-feira, 21, e segue até o domingo, 23, acontece no saguão de entrada da Uniasselvi, também localizada na Villa Schlösser.

Organizada pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo), a mostra destaca a exuberante Cattleya Labiatta, uma das espécies mais admiradas por colecionadores e entusiastas.

Visitantes de todas as idades se encantam com as formas e tonalidades das flores, enquanto apreciam a beleza e o perfume que pairam no ambiente.

A entrada é gratuita, permitindo que todos possam se aproximar desse universo fascinante da orquidofilia.

Com esses dois eventos acontecendo simultaneamente, a Villa Schlösser se consolida como um ponto de encontro imperdível neste fim de semana.

A diversidade de atrações garante opções para todos os gostos, seja para quem busca produtos artesanais e locais, seja para aqueles que desejam contemplar a delicadeza das orquídeas.

E para quem deseja reviver os melhores momentos desses eventos, logo após os anúncios, uma estupenda galeria de imagens aguarda sua visita.

Não deixe, pois, de conferir os registros que capturam toda a magia e encanto deste fim de semana especial em Brusque.

Brusque vista no sábado

Vamos encerrar esta edição com chave de ouro, trazendo os melhores cliques deste sábado em Brusque.

Embora o fim de semana na cidade esteja repleto de eventos, selecionamos dois que se destacam: a Feira Livre e a Exposição de Orquídeas.

Acompanhe as belas imagens e sinta a energia desses momentos especiais.

*Feira Livre/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

*Exposição de Orquídeas/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

