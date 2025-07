Brusque entrega mais de 100 credenciais para condutores de autopropelidos; saiba como garantir a sua

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), realizou no sábado, 26, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a cerimônia de entrega de credenciais para mais de 100 participantes que concluíram o curso de capacitação para condução de veículos autopropelidos.

Estiveram presentes o prefeito André Vechi, o presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Cetran), Atanir Antunes, o secretário da Setram, Emerson Luiz Andrade, além da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e representantes das autoescolas parceiras, que cederam espaços e instrutores para as aulas práticas do curso.

O curso é fruto da criação da Escola Pública de Trânsito e representa uma resposta concreta à ausência de regulamentação federal para o uso dos autopropelidos.

Com 12 horas de carga horária, divididas entre aulas teóricas e práticas, os conteúdos abordam legislação de trânsito, direção defensiva, técnicas de condução segura e aspectos comportamentais no trânsito.

“Criamos esse curso em tempo recorde porque identificamos uma lacuna grave entre o crescimento do uso desses equipamentos e a ausência de preparo por parte dos condutores”, destacou o prefeito André Vechi.

“Optamos por educar, em vez de proibir. Agora, sabemos que essas pessoas que concluíram a formação estão aptas a circular de forma responsável”, afirmou o prefeito.

Durante a cerimônia, o secretário Emerson Luiz Andrade anunciou que, dentro de 30 dias, terão início às fiscalizações e autuações para aqueles que circularem sem a devida credencial. “A oportunidade de capacitação está sendo dada para todos”, comentou o secretário.

“A partir do momento em que o curso foi ofertado gratuitamente, não há justificativa para o uso irresponsável. Quem for flagrado sem a credencial, poderá ter o equipamento apreendido e recolhido ao pátio municipal”, reforçou.

O presidente do Cetran de Santa Catarina, Atanir Antunes, elogiou a atitude pioneira do município. “Brusque está fazendo o que a legislação federal ainda não fez”, disse.

“Ou se proíbe o uso, ou se educa. E aqui, optaram por educar. Essa é uma decisão acertada, uma atitude de vanguarda, e tenho certeza de que vai inspirar outros municípios de Santa Catarina e do Brasil a seguir esse caminho”, concluiu Atanir.

O curso é gratuito e continuará sendo ofertado em novas turmas. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas através do link disponível na bio do Instagram da @setrambrusque.

O objetivo do município com todas essas implementações é garantir a segurança no trânsito e a preservação da vida e do respeito ao próximo. “Preservar vidas é o nosso norte”, garantiu o secretário da Setran, Emerson Andrade.

“E isso só é possível com regras claras, fiscalização eficiente e, acima de tudo, educação”, finalizou.

