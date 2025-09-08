O Brusque perdeu por 1 a 0 para o Náutico na noite deste domingo, 7, no estádio Augusto Bauer, pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Patrick Allan marcou o gol da partida e, na etapa complementar, com um jogador a mais, o quadricolor parou na melhor defesa da competição, com sete gols sofridos em 20 jogos.

Com o resultado, o quadricolor sai atrás no Grupo C, com Ponte Preta e Náutico liderando com vitórias por 1 a 0.

Bom início

Foi um bom primeiro tempo no Augusto Bauer, com o Brusque fazendo um bom páreo contra o Náutico, com possibilidades para abrir o placar. Em meio ao equilíbrio, contudo, o primeiro ataque relevante foi do Timbu. Aos 11 minutos, Hélio Borges recebeu bola com liberdade na área, mas não pegou bem no chute, e ela subiu demais.

O goleiro Muriel impediu um golaço do Brusque logo depois. Aos 12, Jean Mangabeira recebeu na área após cobrança de escanteio e soltou uma bomba de voleio, para excelente defesa do goleiro alvirrubro, que mandou a bola pela linha de fundo.

Gol do Náutico

Enquanto o Brusque tentava o ataque, o Náutico foi encontrar sua melhor chance em um contragolpe. Arnaldo foi acionado com qualidade pela direita e cruzou com precisão para quem vinha de trás. Era Patrick Allan, viu a bola rasteira, rápida, e fuzilou de primeira, no contrapé do quadricolor, sem possibilidade de reação para Matheus Nogueira.

O quadricolor não se mostrou abatido com o gol. Pelo contrário, continuou com uma boa atuação, tentando ataques principalmente nas trocas entre Biel e Guilherme Pira. Com bastante posse de bola, saiu em busca de um empate, que não saía. O Náutico não teve outras chances tão claras, esbarrando na defesa do Brusque.

Tentativas do Brusque

Aos 24, Muriel saiu jogando errado. Biel recebeu a bola, articulou a jogada, mas o chute foi travado pela marcação. Três minutos depois, Pira recebeu ligação direta e serviu Diego Mathias, que cruzou rasteiro. Olávio tentou finalizar, mas acabou mandando a bola para trás. De qualquer forma, era marcado impedimento no lance.

Aos 38, Olávio recebeu na área e chutou de perna esquerda. Muriel fez boa defesa, sem rebote. Aos 42, Olávio cruzou fechado pela direita. Pira, já quase na linha de fundo, escorou a bola para a pequena área. Contudo, não apareceu ninguém para completar. Dois minutos depois, a jogada foi pelo outro lado, com Pira fazendo o cruzamento. Olávio recebeu a bola escorada, girou, chutou, mas a bola subiu demais, para desespero da torcida.

Expulsão

Aos nove minutos, Olávio fez belo passe a Diego Mathias, mas João Maistro cometeu falta, com o camisa 27 em condições de sair sozinho com Muriel. Paulo Henrique Schleich Vollkopf apitou e expulsou o zagueiro do Náutico. O árbitro de vídeo, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, fez o chamado ao monitor do VAR. Vollkopf reviu o jogo e manteve a decisão.

Logo após a expulsão, Bernardo Franco colocou o atacante Douglas Oliveira no lugar de Alex Paulino, enquanto Hélio dos Anjos tirou Hélio Borges para colocar Rayan.

Aberto

O Brusque se lançou ao ataque, enfrentando um Náutico totalmente recuado, à espera de uma oportunidade para matar o jogo. Contudo, os cruzamentos não eram perigosos, e as raras finalizações não tinham pontaria. As saídas do Timbu tinham qualidade, e exigiam esforços defensivos para evitar perigo.

Pressão final

O tempo passava, e o Brusque, apesar de estar com um jogador a mais, não conseguia passar pela melhor defesa da Série C. Aos 43, após escanteio, a bola sobrou na área com Olávio e Adrianinho. Adrianinho, de costas para o gol, tentou o chute mandou sem perigo para fora. Logo depois, Olávio recebeu bola alçada, tentou o voleio, mas sem direção. Os sete minutos de acréscimo foram insuficientes, considerando a quantidade e o tempo de jogo parado no segundo tempo.

Aos 50, cruzamento rápido de Adrianinho pela direita quase chegou a Douglas Oliveira, que, por fração de segundo, não conseguiu completar. A bola passou e saiu pelo outro lado.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo já nesta terça-feira, às 20h, contra o Santa Catarina, pela Copa Santa Catarina, no Augusto Bauer. Pela Série C, o próximo desafio é contra a Ponte Preta, às 19h de domingo, 14, no Moisés Lucarelli.

O Náutico enfrenta o Guarani às 17h de sábado, 13, nos Aflitos.

Brusque 0x1 Náutico

Campeonato Brasileiro – Série C

Grupo C – 1ª rodada

Domingo, 7 de setembro de 2025

Estádio Augusto Bauer

Público total: 2.781

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Danielzinho), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton (Roberto); Jean Mangabeira (Thomaz), Alex Paulino (Douglas Oliveira); Diego Mathias (Adrianinho), Biel, Guilherme Pira; Olávio.

Técnico: Bernardo Franco

Náutico: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos, Igor Fernandes; Igor Pereira (Samuel), Marco Antônio; Vinícius (Kayon), Patrick Allan (Igor Bolt), Hélio Borges (Rayan); Otusanya (Bruno Mezenga).

Técnico: Hélio dos Anjos

Gol: Patrick Allan

Cartões amarelos: Hélio Borges, Igor Pereira.

Cartão vermelho: João Maistro

Trio de arbitragem (MS): Paulo Henrique Schleich Vollkopf, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo.

Quarto árbitro: Wendel Loureiro Cabral (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

