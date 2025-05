Brusque está entre 100 cidades com melhor desenvolvimento socioeconômico do Brasil

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2025 coloca Brusque entre as 100 cidades do Brasil com melhor desenvolvimento socioeconômico. Os indicadores foram divulgados na quinta-feira, 8.

O ranking da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) acompanha o desenvolvimento dos municípios brasileiros em três áreas: saúde, educação e emprego e renda. Dados de 2023 são utilizados como base.

No IFDM geral, Brusque está na 67ª posição do ranking nacional e na 5ª colocação do ranking de Santa Catarina. O município recebeu nota 0,8428, nível alto.

A metodologia considera quatro escalas de desenvolvimento, com notas que variam de 0 a 1. São elas: crítico (resultados inferiores a 0,4), baixo (entre 0,4 e 0,6), moderado (entre 0,6 e 0,8) e alto (resultados superiores a 0,8).

Municípios de São Paulo e do Paraná são destaques no ranking nacional. Águas de São Pedro (SP) aparece na liderança. A cidade já apareceu na 1ª posição nacional em outros rankings da série histórica, que inicia em 2013. São Caetano do Sul (SP) e Curitiba (PR) vêm na sequência.

Ranking IFDM geral nacional

1º Águas de São Pedro (SP)

2º São Caetano do Sul (SP)

3º Curitiba (PR)

4º Maringá (PR)

5º Americana (SP)

6º Toledo (PR)

7º Marechal Cândido Rondon (PR)

8º São José do Rio Preto (SP)

9º Francisco Beltrão (PR)

10º Indaiatuba (SP)

67º Brusque

353º Botuverá

392º Guabiruba

No ranking estadual, São Bento do Sul, no Norte, ocupa o topo da classificação. Em seguida, aparecem Joaçaba, no Oeste catarinense, e São Miguel do Oeste, na mesma região. Depois, Jaraguá do Sul, no Norte, é outra cidade na frente de Brusque no ranking de Santa Catarina.

Ranking IFDM geral estadual

1º São Bento do Sul

2º Joaçaba

3º São Miguel do Oeste

4° Jaraguá do Sul

5° Brusque

6º Cocal do Sul

7º Criciúma

8º Corupá

9º Rio do Sul

10º Pomerode

53º Botuverá

59º Guabiruba

Série histórica

Brusque apresentou crescimento em relação a outros rankings do IFDM na série histórica. A cidade passou a figurar entre os 100 municípios com melhor desenvolvimento socioeconômico do Brasil em 2021 (ano-base 2019), quando saltou da 175ª posição para a 65ª.

As notas de Brusque apresentam crescimento ano a ano desde 2020. Porém, apesar do aumento da pontuação, houve uma queda da 41ª posição para a 67ª de 2024 para 2025 na classificação brasileira. No ranking estadual, trata-se da melhor colocação já registrada.

Área por área

A área analisada de emprego e renda é o destaque de Brusque. O município atingiu nota 0,9898 e alcançou a 30ª posição no ranking nacional deste indicador. No estado, aparece na 12ª posição.

Nove cidades dividem a primeira posição no Brasil. Entre elas, estão cinco municípios catarinenses. Joaçaba, Chapecó e Concórdia, no Oeste, e Blumenau e Balneário Camboriú obtiveram nota 1.

Por outro lado, a nota do desenvolvimento da educação em Brusque é considerada moderada: 0,7122. Entre as três áreas em análise, é a pior do município. No ranking do Brasil, Brusque está na 1633ª posição. No estado, aparece em 61º.

Junqueirópolis (SP) lidera a classificação nacional quando o assunto é educação, com nota 0,9071. No estado, Luzerna, no Oeste catarinense, está na 1ª posição, com nota 0,8552 (71º no ranking brasileiro).

A nota dada a Brusque na área da saúde foi de 0,8264, considerada alta. O município conquistou a 38ª posição no ranking nacional da área e a 4ª na classificação do estado. No Brasil, Analândia (SP) lidera. Benedito Novo, no Vale do Itajaí, ocupa a 1ª posição em SC.

Guabiruba e Botuverá

Guabiruba está na 392ª posição no ranking nacional do IFDM e na 59ª colocação na classificação estadual. A cidade recebeu notas consideradas moderadas em educação (0,6931) e saúde (0,7115). O destaque foi para emprego e renda, em que pontua 0,9371.

Botuverá aparece em 353º na classificação entre todos os municípios brasileiros e em 53º no ranking das cidades catarinenses. Assim como Guabiruba, Botuverá registra educação (0,6387) e saúde (0,7579) moderadas e desenvolvimento alto em emprego e renda (0,9617).

