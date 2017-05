Brusque está pronto para estrear no Brasileirão Série D

Pouco mais de um mês passou entre a última partida do Bruscão no estadual, mas muita coisa mudou no elenco para o Brasileirão Série D. Apenas quatro atletas do Catarinense ficaram e muitos chegaram na cidade entre as últimas semanas. O tempo foi curto para a preparação e a adaptação, mas o treino foi intenso: em dois períodos, o elenco não teve descanso e suou a camisa para a preparação.

Neste domingo, o time terá seu primeiro teste de fogo. Enfrenta a equipe mais organizada e entrosada da chave, e em seus próprios domínios. A partir das 15h30, o Brusque mede forças com o Operário (PR), que conta com atletas remanescentes da equipe campeã em 2015, além de muitos reforços recentes.

Na tarde de ontem, Pingo e a comissão técnica preparou um dos últimos treinos táticos antes da estreia. O time realizou coletivo entre titulares e reservas, além de treino de bola parada. Novamente o destaque foi a manutenção do estilo Pingo de jogar: toques rápidos, valorização da posse de bola e posicionamento correto.

Equipe titular

O treino apontou quem serão os titulares que enfrentarão o Fantasma no Paraná. A surpresa foi a presença de Valkenedy entre os possíveis atletas que sairão jogando. Isso porque o volante chegou na última segunda-feira, mas já tomou lugar no meio-de-campo. O atleta, inclusive, passou por Wagner Libano na disputa por vaga.

Pelo lado direito, embora Pingo prefira João Carlos, Marcos Vinicius deve estrear. Isso porque João ainda não está 100% da recuperação de uma lesão. O time titular para encarar o Operário deve contar com: Dida; Marcos Vinicius, Lucas Costa, Neguete e Ronaell; Eurico, Carlos Alberto, Valkenedy e Max; Wilson Junior e Careca.

Segredos para surpreender

Enfrentando um time que se conhece há mais tempo e contando com plantel ainda cru, Pingo diz saber como conduzir a partida. Ele concorda que o Operário é favorito, mas não descarta uma surpresa quadricolor em terras adversárias. “Para nós não termos problemas temos que manter a posse, porque com isso vamos correr bem menos. Vamos tentar não rifar a bola e principalmente evitar desperdiçar as oportunidades”, completa.

Dida, goleiro que tomou para si a posição de titular na reta final do estadual, diz acreditar no grupo e confiar nos atletas que chegaram recentemente. “Ficaram poucos, mas os jogadores que estão chegando são de qualidade e que vão ajudar bastante a equipe. Tenho certeza de que farão grande competição. Passei para os companheiros que o Brusque é um time forte e que sempre chega como surpresa em todas as disputas”.

Como vem o adversário

A Série B do Campeonato Paranaense, competição a qual o Operário (PR) participa, está em um período de pausa, mas nem por isso o Fantasma deixa de trabalhar. O time se prepara com jogos-treino e trabalhos durante a semana para encarar o Brusque. A provável equipe que encara o Bruscão no estádio Germano Krüger deve contar com: Simão; Lisa, Alisson, Sosa e Peixoto; Willian Daltro, Serginho Paulista, Dione e Jean Carlo; Washington e Vandinho.

Confira o elenco completo do Bruscão para a Série D

Remanescentes do Campeonato Catarinense

Nome: Dida

Idade: 31

Posição: Goleiro

Onde atuou: Brusque, Metropolitano, Operário (PR)

Nome: Neguete

Idade: 30

Posição: Zagueiro

Onde atuou: Brusque, Marcílio Dias, Chapecoense

Nome: João Carlos

Idade: 25

Posição: Lateral-direito

Onde atuou: Brusque, Cruzeiro (RS), Botafogo-SP

Nome: Carlos Alberto

Idade: 39

Posição: Volante

Onde atuou: Brusque, Corinthians, Atlético-MG

Reforços para a Série D

Nome: Wilson Junior

Idade: 26

Posição: Atacante

Onde atuou: São Bento (SP), Red Bull Brasil (SP), Boa Esporte (MG)

Nome: Wagner Libano

Idade: 28

Posição: Meia

Onde atuou: Internacional, Criciúma, Prudentópolis (PR)

Nome: Mateus Paraná

Idade: 29

Posição: Atacante

Onde atuou: Boa Vista (RJ), Brusque, Operário (PR)

Nome: Bryan

Idade: 20 anos

Posição: Goleiro

Onde atuou: Criciúma, Vitória, Audax (SP)

Nome: Careca

Idade: 27

Posição: Atacante

Onde atuou: São Bento (SP), Paysandu, Red Bull Brasil (SP)

Nome: Eurico

Idade: 32

Posição: Volante

Onde atuou: Brusque, Toledo (PR), Inter de Lages

Nome: Lucas Costa

Idade: 22

Posição: Zagueiro

Onde atuou: Grêmio, Tubarão, Desportivo Brasil (RS)

Nome: Valkenedy

Idade: 23 anos

Posição: Volante

Onde atuou: Metropolitano, Ituano (SP), CRB (AL)

Nome: Ronaell

Idade: 25

Posição: Lateral-esquerdo

Onde atuou: Campinense (PB), Grêmio, Internacional

Nome: Max

Idade: 32

Posição: Meia

Onde atuou: Cianorte (PR), Juventus Jaraguá, Maringá (PR)

Nome: Marcos Vinicios

Idade: 20

Posição: Lateral-direito

Onde atuou: Tubarão, Grêmio

Nome: Marcelo Felber

Idade: 28

Posição: Zagueiro

Onde atuou: Cianorte (PR), Poços de Caldas (MG), América Mineiro

Nome: Eduardinho

Idade: 24

Posição: Atacante

Onde atuou: Cianorte (PR), Toledo (PR), JMalucelli (PR)

Nome: Carlos Magno

Idade: 31

Posição: Meia

Onde atuou: Campinense (PB), Audax (SP), Boa Esporte (MG)

Atletas da base

Nome: Vicente

Idade: 18

Posição: Atacante

Nome: Baianinho

Idade: 17

Posição: Meia

Nome: Pará

Idade: 17

Posição: Lateral-esquerdo