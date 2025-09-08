O Brusque enfrenta o Santa Catarina às 20h desta terça-feira, 9, no estádio Augusto Bauer, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina. A equipe quadricolor inicia a busca pelo seu sexto título da competição, enquanto utiliza um time alternativo e prioriza a luta pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Santa Catarina volta a campo após obter o terceiro lugar no Catarinense.

Pelas declarações do técnico Bernardo Franco, a ideia é usar um time totalmente alternativo na Copa SC, com jogadores que não vêm atuando. Por exemplo, uma escalação sem os 16 jogadores que entraram em campo contra o Náutico no domingo, 7, poderia ter André Luiz; Caio Gomes, Thiago Freitas, Maurício, Ítalo; Bernardo, Carlos Biro (Jhonny Lucas); Luizinho, João Vithor, Clinton; João Veras.

A princípio, quem vai comandar a equipe à beira do campo é o auxiliar-técnico Marcos Skavinski, o Marcão. Bernardo Franco participa do planejamento para a partida, com a elaboração da escalação e a supervisão ao longo do jogo.

“Para os jogos fora de casa, existe a possibilidade de gente colocar outros membros de comissão técnica para fazer a viagem, para a gente não desfalcar aqui a nossa semana de trabalho, de preparação para os jogos da Série C”, destaca o técnico do Brusque.

“A gente tem um staff competente, que nos permite fazer isso. E claro que, em alguns momentos, a equipe que vai para a Copa Santa Catarina vai ficar um pouquinho mais enxuta, principalmente nesses jogos fora de casa. Mas a intenção nossa não é perder força na Série C.”

Lesões recentes

O lateral-esquerdo Alex Ruan tem retorno previsto para outubro devido a uma lesão na fáscia plantar (sola do pé). O meia Robinho teve uma luxação de cotovelo durante treino na última semana, e passa por exames. A princípio, não deve passar por cirurgia, mas pode ficar fora por mais duas semanas.

Retorno

O Brusque volta a disputar a Copa Santa Catarina após estar ausente das edições realizadas de 2020 a 2024. Ao lado do Joinville, é o maior vencedor da competição, com cinco títulos: 1992, 2008, 2010, 2018 e 2019.

Santa Catarina

O Santa Catarina trouxe de volta alguns jogadores que estiveram na grande campanha do estadual, como o lateral-esquerdo Coruja, o goleiro Marcos de Paula e o zagueiro Zé Leandro. Jogadores como o meia Clebinho, o lateral-direito Juninho e o zagueiro Adriel estão na Inter de Limeira-SP, que conquistou o acesso à Série C do Brasileiro, e têm seus retornos aguardados.

O elenco tem alguns jovens atletas encontrados nas divisões inferiores do futebol paulista e jogadores promovidos das categorias de base, mesclados com quem já conhece o clube e participou dos melhores momentos de sua curta história. A equipe vem se preparando para a competição há um mês e meio e fez três jogos-treinos.

Para a Copa SC, o objetivo é se preparar para o Campeonato Catarinense de 2026, mas sempre de olho na vaga para a Copa do Brasil. O Santa já está classificado à Série D do próximo ano, quando pretende expandir seus investimentos.

Em meio a esta preparação, o Alfredão, em Rio do Sul, está passando por troca do gramado. A casa alternativa para a Copa SC é o estádio Genésio Ayres Marchetti, em Ibirama. O jogo contra o Brusque encerra um período de seis meses sem entrar em campo.

Arbitragem

Cinésio Mendes Júnior (CBF) apita a partida, auxiliado por Gizeli Casaril (FIFA) e Laizi Silva (CBF).

Brusque x Santa Catarina em tempo real

Acompanhe a descrição dos lances de Brusque x Santa Catarina em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

