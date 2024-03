O Brusque conheceu sua tabela na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, 7, quando a CBF divulgou os documentos técnicos da competição: a estreia é contra o Mirassol-SP, como mandante. Na última rodada, o quadricolor encara o América-MG fora de casa. Os confrontos diante do Santos são na sexta e na 25ª rodadas.

A primeira rodada será disputada em 19, 20 ou 21 de abril. Definições de horários, estádios e transmissões só serão feitas mais adiante. A tabela básica contém apenas a sequência dos confrontos e as datas previstas.

Em 2024, o Santos disputa a Série B pela primeira vez em sua história. O Brusque enfrenta este gigante do futebol brasileiro na sexta rodada, em 17, 18 ou 19 de maio, como visitante. O jogo como mandante está previsto para 6, 7 ou 8 de setembro.

O Santos será o sexto clube do chamado G-12 que o Brusque enfrenta em jogos oficiais. Já enfrentou o Corinthians na Copa do Brasil, além de Vasco, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro.

A previsão da CBF é que a Série B termine em 26 de novembro, uma terça-feira, com a realização da última rodada.

A sequência do Brusque na Série B

1ª – Mirassol (casa)

2ª – Coritiba (fora)

3ª – Goiás (casa)

4ª – Sport (fora)

5ª – Operário-PR (casa)

6ª – Santos (fora)

7ª – Vila Nova (fora)

8ª – Novorizontino (casa)

9ª – Amazonas (fora)

10ª – Ceará (casa)

11ª – Avaí (casa)

12ª – Ituano (fora)

13ª – CRB (fora)

14ª – Ponte Preta (casa)

15ª – Chapecoense (fora)

16ª – Botafogo-SP (fora)

17ª – Paysandu (casa)

18ª – Guarani (fora)

19ª – América-MG (casa)

da 20ª à 38ª rodada, a sequência é a mesma, mas com inversão dos mandos.

