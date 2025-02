O Brusque conheceu, nesta quinta-feira, 27, a ordem de seus confrontos na Série C do Campeonato Brasileiro, com a publicação da tabela básica pela CBF. A estreia do quadricolor é contra o Ituano, fora de casa, e na segunda rodada o adversário será o Guarani, no Augusto Bauer. O fim da primeira fase está previsto para o fim de agosto, com o adversário da 19ª rodada sendo o CSA, em casa.

A Série C é disputada em turno único. Os oito melhores se classificam à segunda fase e os quatro últimos caem à Série C. Na segunda fase, os oito classificados são divididos em dois grupos.

Os dois melhores de casa grupo sobem à Série B, com os líderes dos grupos fazendo a final do campeonato, que tem previsão de ser disputada em 26 de outubro.

Esta será a quarta participação do Brusque na Série C. A equipe já disputou a competição em 1988, 2020, 2023. Em 2020, subiu como quarta colocada, e em 2023, foi vice-campeã.

Ordem de adversários (1ª à 19ª rodada)

Ituano (fora)

Guarani (casa)

Ypiranga-RS (casa)

Náutico (fora)

ABC (casa)

Ponte Preta (fora)

São Bernardo (casa)

Confiança (fora)

Tombense (casa)

Floresta-CE (fora)

Figueirense (casa)

Maringá-PR (fora)

Retrô-PE (casa)

Botafogo-PB (fora)

Itabaiana-SE (casa)

Anápolis-GO (fora)

Londrina (casa)

Caxias (fora)

CSA (casa)

As rodadas são realizadas a cada fim de semana. Datas específicas e horários ainda serão confirmados.

Confira aqui a tabela completa

