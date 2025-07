A partir desta terça-feira, 1º de julho, Brusque conta com uma nova forma de comunicação visual nas ruas. A empresa brusquense Nacional Painéis lança o primeiro painel de LED vertical da cidade, instalado na esquina das ruas Prefeito Germano Schaefer com Adriano Schaefer, próximo ao terminal.

Com 18 metros quadrados (3m de largura por 6m de altura) – o maior de Brusque – o equipamento segue a tendência mundial de verticalização da mídia digital out of home (DOOH) e traz alta definição de imagem, tecnologia de ponta e inserções dinâmicas, que se adaptam ao público e ao horário conforme a estratégia das marcas.

Segundo o proprietário da Nacional Painéis, Victor Debrassi, a verticalização é um passo natural na evolução da mídia externa. “Por muito tempo, os painéis foram pensados com base na televisão, que é horizontal. Hoje, a referência é o smartphone, que é vertical. Isso muda a forma como a mensagem é consumida”, explica. Com tecnologia que permite intercalação de mídias em diferentes horários do dia, o painel possibilita uma comunicação mais estratégica e eficaz.

Cada anunciante terá 13.680 inserções por mês, com até 10 segundos por exibição. O espaço é limitado a no máximo 15 marcas, garantindo visibilidade qualificada. “É uma mídia que chama atenção pela luminosidade e qualidade da imagem, que é em alta definição. O painel digital é um canal que entrega frequência, visibilidade e reforço de marca de forma inteligente”, completa Victor.

O novo equipamento reforça o posicionamento da Nacional Painéis como uma empresa atenta às tendências nacionais. Única do segmento em Brusque associada à Central de Outdoor, a maior associação de mídia off-line do Brasil, a empresa já atende mais de 150 empresas em Brusque, além de atuar também em Gaspar, Guabiruba e Balneário Camboriú. Com equipe própria em todas as áreas, formada por Rodrigo da Silva, Mizael Brustolin e Isabela Oliveira, a operação garante agilidade desde a contratação até a manutenção das mídias.

Empresas como Havan, Fazzenda Park Resort, ZComplex, Pedidos10, SC Convênios, Supermercados Archer, Araldi Imobiliária, Ótica Ritter, Rocksham Jeans, Ótica Carvalho e o jornal O Município já confirmaram presença no novo painel digital da cidade, garantindo a visibilidade de suas marcas.

Para Victor, investir em mídia off-line continua sendo uma forma eficaz de se manter presente na mente do consumidor. “A jornada de compra começa com um desejo ou uma necessidade. Estar visível quando isso acontece é fundamental para que o consumidor pense em você primeiro”, destaca. Ele também defende o uso complementar das mídias para gerar os melhores resultados para as empresas. “Outdoor, rádio, jornal: tudo contribui para criar lembrança e facilitar a conversão. O painel de LED chega para reforçar esse conjunto”.