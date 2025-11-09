Brusque faz boa campanha e garante 8º lugar geral na Olesc 2025

Brusque sediou a Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) 2025 e conquistou o 8º lugar geral na classificação final, somando 37 pontos.

A cidade se destacou em modalidades específicas, com vitórias que marcaram a participação local e mostraram a força do esporte escolar na região.

A competição teve Joinville como campeã geral, com 128 pontos, impulsionada por conquistas no atletismo, handebol, judô e xadrez. Florianópolis ficou em segundo lugar, com 123 pontos, e Jaraguá do Sul completou o pódio, somando 122 pontos.

Além de Brusque, entre os 10 primeiros colocados ficaram Itajaí (4º, 120 pontos), Blumenau (5º, 93), Criciúma (6º, 51), Chapecó (7º, 47), Navegantes (9º, 31) e Joaçaba (10º, 31). No total, mais de 40 municípios participaram da Olesc 2025, com disputas em 34 modalidades, entre esportes coletivos, individuais e de combate.

A cidade-sede teve todos os ginásios e praças esportivas movimentados durante a semana, recebendo delegações de todo o Estado.