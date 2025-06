O Brusque perdeu por 2 a 1 para o Floresta, de virada, na tarde desta segunda-feira, 30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Diego Mathias abriu o placar no primeiro tempo, mas, com uma atuação sofrível no segundo tempo, o quadricolor viu o adversário crescer e vencer com gols de Ícaro e Vitão. É a segunda derrota de virada sofrida pela equipe brusquense na competição.

Com o resultado, o Brusque se mantém no G-8, mas muito próximo de sair. Tem 15 pontos, assim como o Floresta, que agora é o nono colocado.



As novidades do Brusque foram os retornos de Mateus Pivô e Alex Ruan, que haviam perdido as rodadas mais recentes por lesão.

O atacante Luizinho também voltou a ser relacionado. Chegado no início de 2023, teve a carreira prejudicada por uma lesão no tornozelo e complicações de operações. Não entrava em campo desde 6 de maio de 2023 e substituiu Diego Mathias no primeiro tempo.

Brusque em cima

O Brusque era quem controlava as ações da partida desde o início do jogo. Aos três minutos, Vitão saiu jogando errado e Robinho saiu em contra-ataque. Ele serviu Diego Mathias, que cortou para dentro e chutou firme. A bola foi em cima de Dalton, que fez boa defesa.

O Floresta respondeu aos sete, com uma defesaça de Matheus Nogueira em voleio de Romarinho, mas já era marcada uma irregularidade. A equipe anfitriã tinha foco em jogadas invertidas para o lateral Mateus Ludke, que buscava os cruzamentos. Contudo, os cabeceios de Jeam não eram inspirados.

Aos 14 minutos, o quadricolor se aproximou novamente do gol. Robinho fez belo passe para Guilherme Pira, em contragolpe. O camisa 23 parou e inverteu para Diego Mathias, que dominou e chutou. Contudo, Rafael Furlan bloqueou com um cabeceio.

Placar aberto

O placar foi aberto aos 25. Biel recuperou a bola no meio-campo Guilherme Pira foi acionado pela esquerda, parou e fez o passe para Diego Mathias que completou com um bonito chute para o fundo das redes.

A partir do gol sofrido, o Floresta cresceu na partida. Aos 33, Matheus Nogueira saiu mal do gol e Jeam passou pelo goleiro. O atacante, sem ângulo, tentou o passe, mas a finalização foi travada e a defesa afastou o perigo.

Aos 40, o Brusque foi mal na saída de bola. Caio Gomes, sem opções, tentou carregar , foi desarmado e ficou no chão, com dores no tornozelo. O Floresta atacou. Mateus Ludke chutou mascado de fora da área e Jeam completou sem força. Matheus Nogueira segurou sem problemas.

Empate

A segunda etapa começou morna, sem grandes ações. Até que, aos 10 minutos, Rafael Furlan cobrou bem um escanteio e Ícaro subiu melhor ainda entre a zaga quadricolor para cabecear. A bola parou nas redes, no canto à esquerda de Matheus Nogueira.

Aos 15, o Floresta quase virou. Mateus Ludke cruzou e Éverton Alemão afastou, em disputa com Rubens. O centroavante ficou pedindo pênalti, não marcado.

Marreco perdido

O Brusque parou de jogar completamente, e a virada parecia uma questão de tempo. Com domínio do meio-campo e vencendo quase todos os duelos, o Floresta dominava o jogo. Aos 21, Gustavo Xuxa arriscou de fora da área e Matheus Nogueira fez ótima defesa, mas espalmando para a frente. Caio Gomes afastou o rebote para lateral.

Com o time em apuros, Matheus Nogueira tentava quebrar o ritmo a todo momento. Floresta ataca com perigo, Gustavo Xuxa domina o cruzamento na entrada da área e Pablo solta a bomba, desviada para escanteio.

Aos 27 minutos, Vitão dominou na área, girou e soltou a bomba. Ela explode na barriga de Biel e sai para escanteio. Teria sido uma bola quase indefensável.

Na cobrança do escanteio, o Floresta conseguiu a merecida virada. Rubens fez o desvio de cabeça e Vitão completou, também cabeceando, para o fundo das redes.

Minutos finais

O Brusque continuou completamente inofensivo, fazendo a presença do goleiro Dalton no campo parecer irrelevante. O Floresta não era incomodado na defesa.

A entrada de Luizinho, que não entrava em um jogo oficial há dois anos, no lugar de Diego Mathias, pareceu um sinal de que o técnico Filipe Gouveia já havia desistido do jogo. Clinton e Thomaz mal recebiam a bola.

No último minuto, o time ainda tentou um abafa, mas sem sucesso e sem finalizações claras.

Floresta 2×1 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

10ª rodada

Segunda-feira, 30 de junho de 2025

Estádio Augusto Bauer

Floresta:Dalton; Mateus Ludke, Vitão, Ícaro, Thomás Kayck, Rafael Furlan (Diego Matos); Pablo, Guilherme Nunes, Romarinho (Guilherme Martinelli); Jeam (Rubens) e Gustavo Ramos (Gustavo Xuxa).

Técnico: Leston Júnior

Brusque: Matheus Nogueira; Caio Gomes, Éverton Alemão, Maurício, Jhan Pool Torres; Jean Mangabeira (Robson Luiz), Biel; Diego Mathias, Robinho (Alex Paulino), Guilherme Pira (Thomaz); João Veras (Clinton).

Técnico: Filipe Gouveia

Gol: Ícaro, Vitão; Diego Mathias

Cartão amarelo: Jhan Pool Torres

Trio de arbitragem (DF): Marcello Ruda Neves Ramos da Costa, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Lucas Costa Modesto. Quarto árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE).

