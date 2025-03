O Brusque Futebol Clube perdeu a concessão do terreno de 72 mil metros quadrados no Complexo Chico Wehmuth, área pública na localidade Volta Grande, dividida entre entidades esportivas e culturais do município por meio de concessões. Conforme a Prefeitura de Brusque, o clube não cumpriu as obrigações previstas no termo de concessão.

A revogação é resultado de um processo de fiscalização da Prefeitura de Brusque sobre concessões de terrenos públicos, atendendo a pedido do Ministério Público. A análise foi conduzida por uma comissão com o dever de verificar o cumprimento das obrigações estabelecidas nos termos do edital de concessão de 2019, como investimentos na estrutura, realização de eventos e oferta de contrapartidas sociais à população.

“Apesar da decisão [de revogação], a administração municipal já está em contato com as entidades, buscando regularizar a situação o mais breve possível”, comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Valdir Walendowsky.

Em 2018, a diretoria do Brusque já cogitava a construção de um estádio no local, que seria, em princípio, a chamada Arena Havan. Em maio de 2019, o clube assinou um termo de cooperação com a Prefeitura de Brusque para a concessão de um terreno de 72 mil metros quadrados do complexo. A concessão era de 20 anos, renováveis por mais 20.

Na ocasião, o espaço seria destinado à construção de um estádio e de um centro de treinamento. Como contrapartida, o clube se comprometeu a oferecer vagas gratuitas para uma escolinha de futebol. Não houve avanços nos projetos.

O prefeito André Vechi se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais e considera a questão como meramente burocrática.

“A gente está cumprindo uma questão legal de retomar os terrenos e, agora sim, fazer da forma certa, com um contrato bem feito, autorização legislativa, fazendo a cessão destes imóveis para a Fenajeep, o CTG terem uma segurança jurídica maior. E o próprio Brusque Futebol Clube, para poder pleitear o espaço para o seu CT.”

Outras entidades

Outra entidade esportiva que teve sua concessão revogada foi o Kart Clube, que chegou a lançar pedra fundamental em 2022. Conforme André Vechi, está área terá uma nova destinação.

O Brusque Jeep Clube e o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Laço do Bom Vaqueiro cumpriram parcialmente as exigências estabelecidas. Ambas passarão por um processo de adequação às normas da legislação municipal e federal que rege a concessão de terrenos públicos a entidades privadas. Seus eventos de 2025 não terão qualquer mudança em função destes trâmites.

Atualização em 18/03/2025 às 17h55: adicionados os comentários do prefeito André Vechi feitos em suas redes sociais.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: