Brusque fecha Jasc com 35 medalhas; veja classificação final

Brusque encerrou a edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) com 35 medalhas, uma evolução em relação à última edição. A competição encerrou no último sábado, 29.

Os números comparativos, aliados às conquistas recentes em troféus e medalhas, mostram a evolução do esporte brusquense no cenário estadual.

Nos últimos anos, o município vinha se mantendo entre as posições intermediárias da competição: foi 16º lugar em 2018, 14º em 2019, 13º em 2021 e 15º em 2022. Entre 2020 e 2023, os Jasc não foram realizados por conta da pandemia de Covid-19 e das enchentes em Rio do Sul.

Evolução na classificação geral

Em 2024, Brusque conquistou sua melhor campanha recente, encerrando a participação na décima colocação geral, somando 54 pontos. O desempenho foi impulsionado principalmente pelas modalidades coletivas, como basquete, vôlei e boxe. No total, foram 24 medalhas: seis de ouro, oito de prata e dez de bronze.

Já em 2025, o município voltou a figurar entre os dez principais do Estado, consolidando uma das principais potências do esporte em Santa Catarina. No quadro de troféus, que avalia o desempenho por modalidade, Brusque alcançou a sétima posição, com três troféus de primeiro lugar, quatro de segundo e um de terceiro, totalizando oito.

Já no quadro geral de medalhas, que soma resultados individuais e coletivos, Brusque ficou em oitavo lugar, com 35 medalhas: 10 ouros, 13 pratas e 12 bronzes.

Destaques como o boxe, o futsal feminino, o basquete masculino, o voleibol feminino e a ginástica rítmica mantiveram a tradição de bons resultados. A ginástica artística e o futebol de campo feminino surgiram como a grande surpresa da delegação, garantindo presença no pódio e contribuindo diretamente para o desempenho geral.

O diretor de Esportes de Rendimento, José Carlos Costa, avaliou o avanço com entusiasmo. “Nossos atletas mostraram um nível de entrega e competitividade impressionantes. A melhora no quadro de medalhas e de troféus demonstra que estamos no caminho certo, e isso fortalece as equipes, oferecendo melhor estrutura e criando condições para que cada modalidade alcance seu melhor potencial”.

O diretor-geral da Fundação Municipal de Esportes de Brusque (FME), Luiz Paulo Souza, destacou a importância do trabalho contínuo. “O desempenho de Brusque no Jasc 2025 mostra que estamos colhendo os frutos de um trabalho planejado. Nossa delegação evoluiu em diversas modalidades, e isso é resultado de muita dedicação e investimento do poder público. Os atletas representaram Brusque com garra e orgulho. Para 2026, seguiremos ampliando os investimentos, buscando posições ainda mais altas”.

No quadro final de pontos, Brusque aparece na sétima colocação com 70 pontos na frente de tradicionais cidades como Criciúma (11º) e Joinville (12º).

Top 10 dos Jasc

1º – Chapecó: 191 pontos

2º – Blumenau: 169 pontos

3º – Florianópolis: 155 pontos

4º – Itajaí: 152 pontos

5º – São José: 147 pontos

6º – Jaraguá do Sul: 100 pontos

7º – Brusque: 70 pontos

8º – Rio do Sul: 59 pontos

9º – Timbó: 56 pontos

10º – Itapema: 51 pontos

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

