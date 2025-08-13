Brusque fecha primeiro semestre de 2025 com segundo menor saldo de empregos em cinco anos

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que Brusque encerrou o primeiro semestre de 2025 com saldo de 1.984 postos de trabalho. Trata-se da segunda pior marca dos últimos cinco anos.

O levantamento é do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre janeiro e junho, foram 19,5 mil admissões e 17,5 mil desligamentos. Os dados levam em conta vários setores: agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços.

O primeiro semestre de 2025 fica à frente somente do saldo de 2023, o pior dos últimos cinco anos. Foram 644 admissões a mais, em relação aos desligamentos, naquele ano.

Saldo de empregos (primeiro semestre de cada ano)

2021: saldo de 4.105

2022: saldo de 3.470

2023: saldo de 644

2024: saldo de 2.332

2025: saldo de 1.984

Além disso, o primeiro semestre deste ano também possui o segundo maior número de desligamentos. Foram encerrados 17.562 contratos de trabalho, atrás apenas dos 17.992 desligamentos de 2022.

Entre as admissões, 2025 conta com o terceiro maior número. Até o momento, foram 19.546 novos postos de trabalho. Os anos de 2022 e 2021 estão à frente, com 21.462 e 20.548 admissões em cada período do ano, respectivamente.

Quem mais contrata, quem mais demite

O Caged aponta ainda que, no primeiro semestre de 2025, a indústria foi o setor da economia que mais contratou em Brusque. Foram 9.211 admissões, ante 8.115 desligamentos. O saldo é de 1.096.

Na sequência, vem o comércio: 4.680 admissões, 4.310 desligamentos e saldo de 470. Em terceiro, fechando o “pódio” da geração de empregos, estão os serviços: 4.511 admissões, 4.114 desligamentos e saldo de 397.

Na construção, foram registradas 1.139 admissões no primeiro semestre do ano. O saldo também terminou positivo, em 120, já que foram 1.019 desligamentos em 2025.

Por fim, aparece a agropecuária, com números praticamente inexpressivos para o total do primeiro semestre. Foram apenas cinco admissões, quatro desligamentos e saldo de um positivo.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

