Brusque fica com o vice-campeonato da Olesc no basquete masculino: “fizemos um ótimo trabalho”

A equipe de basquete masculino de Brusque ficou com o vice-campeonato na Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc). A final foi disputada no sábado, 8, no ginásio do Colégio Cônsul, em Brusque.

Na primeira fase, Brusque classificou-se em segundo lugar do grupo, após vitórias sobre Lages (67 a 58) e Xaxim (62 a 54), sendo superado apenas por Balneário Camboriú por 56 a 50 na última rodada.

Nas fases eliminatórias, o time brusquense bateu a tradicional equipe de Joinville por 61 a 53 em um duelo emocionante. Na sequência, venceu Joaçaba por 50 a 27 na semifinal, garantindo vaga na grande decisão.

Na final, disputada no último sábado, Brusque enfrentou Jaraguá do Sul e foi superado por 55 a 33, ficando com o vice-campeonato, um resultado marcante para o basquete da cidade.

O técnico da equipe brusquense, Daniel de Paula, valorizou o desempenho de seus atletas, mesmo com o vice-campeonato. Ele destacou o equilíbrio do confronto e a qualidade do adversário. “Enfrentamos uma equipe fortíssima, que disputa o Campeonato Brasileiro. Fizemos um ótimo trabalho, saímos de cabeça erguida e vamos seguir evoluindo para voltar ainda mais fortes no próximo ano”.

Na disputa pelo terceiro lugar, Florianópolis garantiu presença no pódio ao vencer Joaçaba por 75 a 46.

