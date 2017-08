Brusque fica em quarto no estadual de basquete em cadeira de rodas

Foi realizado em Brusque, no último sábado, as grandes finais do Campeonato Catarinense de Basquete em Cadeiras de Rodas. O grande campeão da competição foi a equipe Cepe/Raposas do Sul, de Joinville, que na final venceu a Aflodef, de Florianópolis, por 59 a 49. Na disputa do terceiro lugar, a equipe da casa, Apedeb/FME/Sesc acabou derrotada pela Afadefi, de Balneário Camboriú, por 49 a 40.

Ao fim do evento, o presidente da Federação Catarinense de Basquete em Cadeira de Rodas (FCBCR), Alencar José Wilbert, enalteceu a disputa, parabenizou os atletas e destacou todo o apoio recebido para que a competição fosse um sucesso. O campeonato Estadual de Basquete em Cadeiras de Rodas teve como sede o Sesc de Brusque e contou com o apoio da Federação Catarinense de Basketball (FCB) e a Trimania CAP.