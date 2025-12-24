Brusque fica entre os 40 melhores clubes do Brasil no ranking da CBF
Lista foi divulgada nesta quarta-feira
O Brusque ficou na 36ª colocação do Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2026, divulgado nesta quarta-feira, 24, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O quadricolor soma 3.807 pontos no levantamento oficial, mantendo-se entre os 40 clubes mais bem posicionados do futebol brasileiro. No ranking anterior, o clube chegou a ocupar a 35ª posição, com 3.890 pontos.
Campeão da Série A, o Flamengo lidera o ranking pelo sexto ano consecutivo, com 16.314 pontos.
O Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil no último domingo, 21, saltou da quarta colocação em 2025 para a vice-liderança em 2026, com 14.930 pontos. O top 5 é composto ainda por Palmeiras (13.860), Atlético-MG (13.696) e São Paulo (13.556).
O ranking considera a pontuação definida pela Convenção de Pontos e leva em conta a participação dos clubes nas competições realizadas nos últimos cinco anos, incluindo as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.