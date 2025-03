Brusque finaliza preparação antes de jogo-treino contra o Barra

O Brusque encerrou, na manhã desta sexta-feira, 21, sua preparação para o jogo-treino contra o Barra. O técnico Filipe Gouveia e sua comissão realizaram uma sessão de treinamentos com focos em mobilidade e velocidade, além de aspectos técnicos e táticos.

Este último treino foi realizado no Olaria, em Guabiruba. O confronto diante do Barra começa às 10h30 deste sábado, 22, com portões fechados, no CT do adversário, em Itajaí. Enquanto o quadricolor se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Barra disputará a Série D pela segunda vez.

A semana do Brusque teve também um jogo-treino contra o time Sub-20 no CT do Marreco. Os garotos do quadricolor têm pela frente o Catarinense Sub-20, estreando em casa contra o Barra no primeiro fim de semana de abril.

O placar do jogo entre profissionais e Sub-20 não foi divulgado. Em nota do clube, consta que “o confronto foi marcado por intensidade, com o time principal buscando impor seu ritmo de jogo, enquanto os jovens da base demonstraram organização e entrega dentro de campo”. E também que o técnico Filipe Gouveia testou diferentes formações e ajustes.

O próximo jogo oficial do Brusque é pela primeira rodada do Brasileiro Série C, contra o Ituano, no Novelli Júnior. Data e horário ainda não foram confirmados, mas a partida deverá ser realizada no fim de semana de 12 e 13 de abril.

