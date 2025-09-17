À medida que a primavera de 2025 se instala no interior de Brusque, a localidade de Cristalina revela um cenário de autêntica beleza, preservado em sua essência e profundamente comovente.

É ali, em meio à natureza ainda intacta, que a propriedade do casal Catarina e Vicente Voss se transforma em um espetáculo de cores, aromas e memórias.

Logo na entrada da residência, destaca-se uma passarela natural ladeada por flores, então conhecidas popularmente como olho-de-boneca.

São cerca de 30 metros de extensão emoldurados por essas flores de beleza singular, que exibem pétalas brancas com bordas rosadas e um centro arroxeado, remetendo ao olhar delicado de uma boneca.

O nome científico, Dendrobium nobile, identifica uma espécie de orquídea de origem asiática, amplamente cultivada por sua resistência e exuberância.

Uma Brusque de histórias

Mais do que ornamentação, essas flores carregam, pois, uma história de afeto e tradição.

Com efeito, Catarina iniciou o cultivo ainda aos 10 anos de idade, inspirada pela mãe, que também nutria grande apreço pelas plantas.

Desde então, o cuidado com o jardim tornou-se parte essencial de sua vida.

Ao longo das décadas, ela trouxe mudas, plantou com paciência e viu florescer não apenas as orquídeas, mas também a memória afetiva que hoje emoldura a entrada da casa.

Amor e cumplicidade

Embora seja Catarina quem se dedica diretamente ao cultivo das flores, Vicente participa ativamente do cuidado com a propriedade.

Juntos, mantêm viva uma paisagem que emociona não apenas pela estética, mas pela dedicação silenciosa que a sustenta.

Brusque vista na propriedade Voss

Além das olho-de-boneca, há outras variedades florais que completam o jardim, compondo um mosaico vibrante e delicado.

Contudo, ao avançar pela propriedade, o cenário de contemplação se amplia.

Há um lago sereno, galinhas soltas, cães brincalhões e uma neta cheia de energia, Elena, que interage com os animais de forma espontânea, revelando a leveza típica da infância vivida no campo.

Os cães, verdadeiros guardiões da casa, são companheiros inseparáveis da menina, que transforma cada canto do terreno em espaço de brincadeira e descoberta.

Amor, natureza e dedicação

Além disso, Vicente mantém uma parreira de chuchus e uma roça de hortaliças, reafirmando o vínculo com a terra e com os costumes que ainda resistem no interior de Brusque.

Catarina, por sua vez, continua envolvida com o cultivo, demonstrando que a paixão pelas flores é apenas uma das muitas expressões de sua relação com a natureza.

Em síntese, a história da família Voss é um testemunho de amor à terra, às flores e à vida simples.

Uma narrativa que transcende o tempo e emociona pela autenticidade com que é vivida e compartilhada.

Brusque interiorana em fotos

