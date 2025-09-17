À medida que a primavera de 2025 se instala no interior de Brusque, a localidade de Cristalina revela um cenário de autêntica beleza, preservado em sua essência e profundamente comovente.
*Confira a galeria de fotos no fim da edição
É ali, em meio à natureza ainda intacta, que a propriedade do casal Catarina e Vicente Voss se transforma em um espetáculo de cores, aromas e memórias.
Logo na entrada da residência, destaca-se uma passarela natural ladeada por flores, então conhecidas popularmente como olho-de-boneca.
São cerca de 30 metros de extensão emoldurados por essas flores de beleza singular, que exibem pétalas brancas com bordas rosadas e um centro arroxeado, remetendo ao olhar delicado de uma boneca.
O nome científico, Dendrobium nobile, identifica uma espécie de orquídea de origem asiática, amplamente cultivada por sua resistência e exuberância.
Uma Brusque de histórias
Mais do que ornamentação, essas flores carregam, pois, uma história de afeto e tradição.
Com efeito, Catarina iniciou o cultivo ainda aos 10 anos de idade, inspirada pela mãe, que também nutria grande apreço pelas plantas.
Desde então, o cuidado com o jardim tornou-se parte essencial de sua vida.
Ao longo das décadas, ela trouxe mudas, plantou com paciência e viu florescer não apenas as orquídeas, mas também a memória afetiva que hoje emoldura a entrada da casa.
Amor e cumplicidade
Embora seja Catarina quem se dedica diretamente ao cultivo das flores, Vicente participa ativamente do cuidado com a propriedade.
Juntos, mantêm viva uma paisagem que emociona não apenas pela estética, mas pela dedicação silenciosa que a sustenta.
Brusque vista na propriedade Voss
Além das olho-de-boneca, há outras variedades florais que completam o jardim, compondo um mosaico vibrante e delicado.
Contudo, ao avançar pela propriedade, o cenário de contemplação se amplia.
Há um lago sereno, galinhas soltas, cães brincalhões e uma neta cheia de energia, Elena, que interage com os animais de forma espontânea, revelando a leveza típica da infância vivida no campo.
Os cães, verdadeiros guardiões da casa, são companheiros inseparáveis da menina, que transforma cada canto do terreno em espaço de brincadeira e descoberta.
Amor, natureza e dedicação
Além disso, Vicente mantém uma parreira de chuchus e uma roça de hortaliças, reafirmando o vínculo com a terra e com os costumes que ainda resistem no interior de Brusque.
Catarina, por sua vez, continua envolvida com o cultivo, demonstrando que a paixão pelas flores é apenas uma das muitas expressões de sua relação com a natureza.
Em síntese, a história da família Voss é um testemunho de amor à terra, às flores e à vida simples.
Uma narrativa que transcende o tempo e emociona pela autenticidade com que é vivida e compartilhada.
As fotos imperdíveis
Para uma imersão visual completa, a galeria de fotos exclusiva que acompanha esta edição está disponível para apreciação logo após os anúncios, no fim da publicação.
Nesse contexto, ela apresenta de forma clara e objetiva todos os elementos descritos nesta matéria. Desde a passarela florida até os momentos espontâneos vividos na propriedade.
Uma oportunidade singular de contemplar, em imagens, a beleza que as palavras apenas iniciam.
Galeria após o apoio comercial
*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Leia também:
1. Crochê com Café então emociona Guabiruba ao celebrar tradição em desfile
2. Brusque em fotos: cenas então mostram a cidade pulsando cultura e vida
Brusque interiorana em fotos
*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>
Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK