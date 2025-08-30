Após uma semana marcada pela combinação de frio e umidade persistente, Brusque registrou neste sábado, 30, uma relativa mudança, sobretudo nas condições térmicas.

Embora o céu tenha permanecido encoberto durante boa parte do dia, as aberturas ocasionais permitiram momentos de sol e temperaturas em torno de 25 °C.

Com isso, estabeleceu-se uma pausa no uso dos casacos mais pesados, antes impostos pelas baixas temperaturas, refletindo diretamente na dinâmica urbana.

Brusque ao ar livre

Em diferentes espaços da cidade, o movimento então se mostrou intenso.

Com efeito, famílias aproveitaram o cenário climático favorável para realizar atividades ao ar livre, enquanto crianças ocuparam os brinquedos com entusiasmo.

Além disso, casais puderam circular tranquilamente pelas áreas abertas e, acompanhando esse cenário, muitos moradores também levaram seus animais de estimação para passear.

O contraste com os dias anteriores, em que vestimentas reforçadas dominavam o cenário urbano, ficou evidente.

Agora, roupas mais leves e expressões mais soltas compunham o retrato de uma Brusque em transição.

Entre árvores, bancos e caminhos, formou-se um mosaico de momentos que revelam como a cidade se reinventa diante das variações do tempo.

O céu cinzento, longe de apagar a vitalidade do espaço urbano, acabou por realçar os encontros e os gestos espontâneos de quem soube aproveitar a trégua do rigor invernal.

As cenas de Brusque

À medida que a edição se aproxima do fim, ganha destaque uma sequência de imagens que documenta os efeitos sutis, porém marcantes, da mudança climática observada em Brusque.

Mais adiante, logo após os anúncios, a galeria completa está disponível para quem deseja percorrer os instantes que definiram esse dia singular.

Entre caminhos, encontros e gestos espontâneos, Brusque se apresenta em transição — não apenas climática, mas também comportamental — oferecendo uma leitura sensível do impacto que o tempo exerce sobre a vida urbana.

Brusque em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

