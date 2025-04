Brusque ganha embalo com vitória e reafirma força defensiva

O Brusque tem um bom início de Série C do Campeonato Brasileiro. Não é um início avassalador, o futebol não é espetacular, mas o time está se mostrando seguro, muito dedicado e muito bem treinado. Em um campeonato que promete ser extremamente equilibrado, o quadricolor chega à terceira rodada na quinta posição, invicta, sem sofrer gols e empatado em pontos com as quatro equipes que estão acima.

A deficiência no ataque, na definição das jogadas, é notória e antiga. Não à toa, as melhores chances do Brusque com bola rolando são em chutes de fora da área dos meio-campistas (que têm estado muito bem, especialmente Biel e Jean Mangabeira) ou dos pontas. Os poucos gols só vieram em escanteios bem treinados.

Guilherme Pira tem sido excelente até aqui, criando espaços em suas jogadas individuais e sendo o responsável pelas assistências nos dois gols do Brusque na Série C. Do outro lado, Diego Mathias inicia mal o campeonato, o que é uma pena. Autor de quatro gols no ano, o ponta-direita foi decisivo em vários momentos na primeira parte da temporada, mas agora demonstra uma queda.

Os centroavantes seguem devendo. Álvaro, pelo pouco que mostrou, está um pouco à frente dos demais. Combate bem nos duelos aéreos fora da área, mas está faltando se mostrar como um homem de confiança para fazer o gol.

Até aqui, o ponto forte do Brusque é sua defesa. O time se mostra muito forte, especialmente em casa. Tem sido difícil causar grandes ameaças ao quadricolor. Como último recurso, quando o adversário consegue uma brecha, Matheus Nogueira aparece.

O Brusque ainda não sofreu gols na Série C, e este desempenho defensivo não é algo novo. Em 17 jogos em 2025, o Brusque sofreu apenas nove gols. Invicto há oito jogos, teve a defesa vazada apenas três vezes. Em nove partidas das 17, a equipe não levou gols. E só um time fez mais de um gol no Brusque num mesmo jogo: a Chapecoense, em 22 de janeiro, por meio de falhas grotescas que não voltaram a acontecer.

Copa do Brasil

Todo este bom retrospecto defensivo será posto à prova a partir das 16h desta quinta-feira, 1º, contra o Athletico, na Arena Joinville, pela Copa do Brasil. Apesar das oscilações recentes, o time paranaense é muito mais forte do que o Brusque em quase todos os aspectos, sendo o desafio mais difícil da temporada até aqui.

Será interessante ver como o Brusque vai agir. Manter os bons números seria ideal, mas a responsabilidade está toda com o Athletico. O quadricolor chega com pouca ou nenhuma pressão para o jogo, até porque construiu um respaldo nas três primeiras rodadas da Série C.

Quem tem condições deveria ir à Arena Joinville. O Brusque tem feito por merecer cada voto de confiança.

2020 e 2023

Este recorte de três rodadas iniciais podem não dizer muito lá na frente, se não houver regularidade e sequência de bons resultados. Mas é um recorte com mais poucos do que as outras duas participações recentes do Brusque na Série C.

Em 2020, venceu o Ypiranga em casa na estreia e o São Bento em Sorocaba (SP), mas perdeu na terceira rodada para o São José-RS em Porto Alegre. Em 2023, venceu o Amazonas no Augusto Bauer, perdeu para o Pouso Alegre-MG fora de casa e se recuperou com vitória diante do Volta Redonda.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: