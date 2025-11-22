Brusque garante vaga na semifinal do futsal feminino do Jasc após golear o Criciúma nas quartas
Equipe aplicou 7 a 2 e agora enfrenta Lages
O futsal feminino de Brusque segue na busca pelo título da 64ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). Nesta sexta-feira, 21, a equipe aplicou um convincente 7 a 2 sobre Criciúma, garantindo presença na semifinal.
A vitória veio com gols de Ana Pimpim (3x), Érica, Eveli, Vanessa e Júlia, em mais uma atuação sólida no Ginásio da Unochapecó, em Chapecó.
O início do duelo foi intenso. Com apenas 15 segundos, Brusque abriu o placar, mas o Criciúma reagiu e conseguiu a virada ainda na primeira etapa. Mesmo assim, o grupo manteve a serenidade, reorganizou o sistema de jogo e retomou o controle das ações.
A partir da metade do primeiro tempo, Brusque passou a ditar o ritmo, pressionou a saída adversária e terminou o primeiro tempo em 4 a 2. No segundo tempo manteve a concentração e aumentou a diferença no placar com uma goleada com autoridade.
O resultado mantém a equipe com números impressionantes na competição: 30 gols marcados e apenas 3 sofridos. Agora, o desafio será contra Lages, que derrotou Caçador por 6 a 1 e também chega embalada.
Após o apito final, o técnico Anderson Menezes valorizou a classificação e destacou a força do confronto que se aproxima. “Estamos felizes por essa vitória que nos levou à semifinal. Agora o duelo é um clássico catarinense e nacional contra o time das leoas da Serra, o Lages. É hora de se concentrar, estudar o adversário e, quem sabe, fazer um grande jogo para chegarmos à grande final.”
A pivô Ana Pimpim, autora de três gols, também avaliou o duelo. “Foi um jogo difícil e cansativo desde o início. Ainda no primeiro tempo tomamos a virada, mas nossa equipe teve calma, teve cabeça. Soubemos administrar bem a partida para conseguir a virada novamente. É uma vitória muito importante. Agora é descansar e focar na semifinal.”
Brusque volta à quadra neste sábado, 22, às 15h novamente na Unochapecó, para enfrentar Lages em um confronto que promete intensidade, rivalidade e muita emoção na disputa por uma vaga na grande final do Jasc 2025.
