Brusque gera quase 400 empregos em abril

O mês de abril fechou com um saldo positivo de 390 novos empregos no mercado formal de Brusque, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta semana. No acumulado do ano, entre janeiro e abril, são 1.568 postos de trabalho criados no município. Ano passado, no mesmo período, foram 746.

Em Guabiruba, foram 15 novos empregos em abril. No acumulado do ano, são 238. Já em Botuverá, houve menos admissões do que demissões. Foram 45 empregos formais fechados em abril. No acumulado do ano, já são 70 empregos a menos no município.

No estado

Em Santa Catarina, foram 1.839 empregos, fazendo com que o estado catarinense acompanhe o Brasil no desempenho geral onde foram abertos 59.856 postos de trabalho.

Entre os segmentos econômicos, os destaques do mês no estado foram o setor de serviços (saldo de 1.226 vagas) e o de indústria da transformação (819 vagas). Na indústria da transformação, o bom resultado foi reflexo principalmente do desempenho dos subsetores têxtil do vestuário e artefatos de tecidos, com a abertura de 400 vagas, e do subsetor da indústria da borracha, do fumo, do couro, peles e similares, com 261 vagas.

No ranking das cidades com mais de 30 mil habitantes, lideram a tabela de maiores saldos de emprego os municípios de São José (748 vagas), Joinville (664) e Lages (503). Em São José e Lages, foi registrado no setor de serviços o maior número de vagas. Em Joinville o setor de indústria de transformação foi o que mais abriu postos de trabalho.

O secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Valmir Comin, destaca que o resultado no saldo acumulado do ano teve uma variação positiva de 313% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. O saldo foi de 23.343 vagas geradas no primeiro quadrimestre de 2017, contra o resultado de 5.657 novas contratações no primeiro quadrimestre de 2016.