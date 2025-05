O Brusque conquistou fantástica vitória na noite deste sábado, 17, goleando a Ponte Preta por 4 a 1 no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela sexta rodada do Brasileiro Série C. Biel abriu o placar de pênalti e, depois da expulsão de Dudu, Thomaz (duas vezes) e João Veras marcaram para o quadricolor, enquanto Wanderson fez o gol da Macaca quando ainda perdia por 2 a 0.

Com o resultado, o time brusquense obtém sua primeira vitória fora de casa na Série C e faz, num único jogo, o dobro de gols que havia feito até agora no campeonato. A Ponte Preta perde a primeira partida e sofre os primeiros gols em casa nesta Série C.

O quadricolor teve o desfalque do lateral-direito Mateus Pivô, com lesão ainda não detalhada pelo clube. Quem assumiu a posição foi o zagueiro Thiago Freitas, que fez sua estreia na equipe.

Primeiros minutos

Foi o Brusque quem levou mais perigo na primeira etapa, já desde os primeiros instantes. Sem nem um minuto completo, o quadricolor fez bom ataque pela esquerda. A jogada chegou até Biel, que, da entrada da área, chutou cruzado, rasteiro. A bola bateu na trave e saiu.

Aos quatro minutos, a Ponte tentou a resposta, mas Jonas Toró, de dentro da área, errou o chute, e a bola saiu fraca, ficando com a defesa quadricolor. Os anfitriões atacavam mais pelas laterais, com cruzamentos bem repelidos pela defesa brusquense.

Oportunidades

O jogo era equilibrado, com os goleiros sendo pouco exigidos e com o Brusque mais presente no campo adversário. Aos 25, Alex Ruan cruzou e Álvaro cabeceou, mas a bola saiu à esquerda do goleiro Diogo Silva. Aos 29, Toró recebeu perto da meia-lua, chutou firme e a bola passou ao lado, sem perigo.

Alex Ruan cruzou bem, rasteiro, aos 32. Álvaro se jogou de carrinho para completar, mas Diogo Silva fechou o ângulo para evitar o gol, e ficou sossegado quando foi marcado o impedimento.

A Ponte Preta deve um momento de presença mais constante na frente entre os 40 e os 44 minutos. Aos 42, Maguinho escorou de cabeça, na entrada da área, e Lucas Cândido soltou a bomba de primeira. Matheus Nogueira fez defesa de cinema para escanteio.

Placar aberto

Aos 45, o Brusque obteve pênalti de forma improvável. O zagueiro Éverton Alemão ganhou dividida e, como um verdadeiro ponta esquerda, arrancou desde o campo de defesa até a quina da grande área, quando freou e foi calçado por Jonas Toró. Pênalti.

Biel foi para a cobrança e chutou firme, no canto alto, à direita de Diogo Silva: 1 a 0 para o Brusque, o segundo gol do meio-campista no campeonato.

Expulsão e gol

A Ponte Preta tentou exercer pressão pelo empate desde o início do segundo tempo, mas levou um baque aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Dudu tentou o chute, mas acabou acertando a cabeça de Jhan Pool Torres. O árbitro José Mendonça da Silva Júnior sacou o cartão vermelho direto.

O Brusque dobrou a vantagem no minuto seguinte. Em ataque pelo meio, Paulinho Moccelin passou para Alex Ruan na esquerda. O lateral cruzou, Thomaz cabeceou e a bola desviou na zaga. Diogo Silva só pôde ver a bola balançar as redes à sua esquerda: 2 a 0.

Macaca reage

Sem nada a perder, a Ponte Preta, mesmo com um jogador a menos, partiu para cima do Brusque. O quadricolor, do outro lado, parecia ter tido o jogo como ganho em alguns momentos, com displicência em algumas saídas de bola.

Aos 17 minutos, Wanderson pôs fogo no jogo. Elvis cobrou escanteio e o zagueiro subiu entre Éverton Alemão e Jhan Pool Torres para cabecear e diminuir a desvantagem da Ponte Preta.

O Brusque tentou a resposta imediata aos 18 minutos, com Alex Ruan chegando à área e chutando de perna direita. A bola passou com algum perigo.

Contudo, a Ponte Preta seguia em cima, rondando a área com trocas de passes e cobranças de escanteio. João Veras, ex-Ponte Preta, quase matou o jogo aos 30 minutos. Recebeu belo passe de Biel, saiu sozinho com Diogo Silva, mas chutou em cima do goleiro, que saiu fechando o ângulo. De qualquer forma, o centroavante ainda teria outra chance.

Matando o jogo

Thomaz foi quem jogou um balde de água fria em todo o fogo que a Ponte Preta havia posto na partida. Aos 31 minutos, Jhan Pool Torres fez belo desarme sobre Jean Dias, na origem de um possível contra-ataque. João Veras fez o passe a Thomaz, que chutou com força e categoria no canto esquerdo de Diogo Silva. Golaço do camisa 18, de fora da área: 3 a 1.

Cinco minutos depois, João Veras não desperdiçou a segunda chance que teve. Em contra-ataque tranquilo, Diego Mathias serviu o camisa 19, que tocou na saída do goleiro e correu para o abraço, pondo fim ao jejum dos centroavantes: 4 a 1.

A Ponte Preta ainda teve boa chance de marcar seu segundo gol aos 43, quando João Gabriel recebeu belo passe, invadiu a área, mas finalizou para fora, à direita de Matheus Nogueira. O apito final foi dado aos 45, sem acréscimos.

Próximo jogo

Nesta terça-feira, 20, o Brusque visita o Athletico no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, com apito inicial às 19h30 na Ligga Arena. Pela Série C, o Marreco volta a campo em 26 de maio, segunda-feira, contra o São Bernardo, a partir das 19h30 no Augusto Bauer.

A Ponte Preta encara o Náutico nos Aflitos às 17h de sábado, 24.

Ponte Preta 1×4 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

Sexta rodada

Sábado, 17 de maio de 2025

Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Ponte Preta: Diogo Silva; Maguinho (João Gabriel), Wanderson, Emerson Santos, Artur; Lucas Candido (Danilo Barcelos), Dudu; Serginho (Éverton Brito), Elvis (Léo Oliveira); Toró (Jeh) e Jean Dias.

Técnico: Alberto Valentim

Brusque: Matheus Nogueira; Thiago Freitas (Roberto), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira (Diego Mathias), Alex Paulino; Paulinho Moccelin (Robinho), Biel, Guilherme Pira (Thomaz); Álvaro (João Veras).

Técnico: Filipe Gouveia

Gols: Wanderson; Biel, Thomaz (2), João Veras.

Cartões amarelos: Paulinho Moccelin, Alex Paulino e Thomaz

Cartão vermelho: Dudu

Trio de arbitragem (PR): José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Heitor Alex Eurich e Sérgio Henrique Monteiro Gomes.

Quarto árbitro: Guilherme Francisco Rosário (SP).

