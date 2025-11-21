Brusque inicia formação da 12ª turma do curso de autopropelido

Foi realizada durante a noite de segunda-feira, 17, na Câmara de Vereadores de Brusque, a primeira aula da 12ª turma do curso de Autorização para Conduzir Autopropelido (ACA). Na última quinta-feira, 20, ocorreu a segunda aula, de etapa teórica, e a última aula irá ocorrer na próxima semana, com aula prática.

Essa edição conta com 60 inscritos e, segundo a secretária de Trânsito e Mobilidade (Setram), o ano deve encerrar com 320 condutores devidamente capacitados e credenciados para o uso de equipamentos autopropelidos.

Autopropelido se refere a qualquer máquina ou veículo que se movimente por seus próprios meios, como, por exemplo, equipamentos agrícolas como pulverizadores e meios de transporte individuais como patinetes e bicicletas elétricas.

O atleta olímpico de ciclismo, Murilo Fischer, marcou presença na abertura do curso acompanhado de seu filho e conversou com os alunos, lembrando da importância da capacitação para esse novo cenário da micro mobilidade. “Essa é a cidade que a gente quer ver, com mais cuidado, mais preparo e mais tranquilidade no trânsito”, comenta o atleta sobre as iniciativas de Brusque.

“Enquanto outras cidades ainda discutem o que fazer, aqui já estamos formando a 12ª turma”, analisa Fischer sobre o jeito que o município lida com esse meio de transporte cada vez mais presente na cidade.

A formação possibilita que jovens e adultos compreendam responsabilidades, limites e técnicas de condução, caminho fundamental para reduzir riscos e fortalecer uma cultura de respeito mútuo nas vias. “Com 12 turmas concluídas, parcerias consolidadas e adesão crescente da comunidade, Brusque fecha o ano mais preparada para os desafios da mobilidade contemporânea”, disse o secretário da Setram, Emerson Luiz Andrade.

