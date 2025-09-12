O Brusque visita a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, com apito inicial às 19h deste domingo, 20, pela segunda rodada da segunda fase da Série C. Após revés em casa diante do Nautico, o quadricolor tenta a recuperação na luta pelo acesso. É o primeiro de quatro jogos consecutivos fora de casa, entre Brasileiro e Copa SC.

Após vitórias importantes sobre Caxias e CSA, o Brusque vem de duas derrotas em três dias: 1 a 0 para o Náutico, pelo Brasileiro Série C, no domingo, 7; e 2 a 1 para o Santa Catarina, pela Copa SC, na terça-feira, 9. O técnico Bernardo Franco destacou a diferença clara de atitude entre as duas partidas. E quer que o desinteresse do time reserva na derrota pela competição estadual não afete a luta pelo acesso ao Brasileiro Série B. O jogo de terça é considerado “página virada” pelo treinador.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Olávio (Douglas Oliveira).

O lateral-esquerdo Ailton era dado como dúvida após ter saído do jogo contra o Náutico com uma torção no tornozelo. Contudo, treinou normalmente nesta quinta-feira, 11, no CT do América. Alex Ruan segue em recuperação, como retorno previsto em outubro.

Bernardo Franco não dá o retorno de Ailton como certo, e afirma que segue sob avaliação do departamento médico. “É necessário cautela para afirmar se ele estará ou não no próximo jogo.”

Opções na escalação podem ter Jhan Pool Torres na lateral-esquerda e a utilização de Roberto, que jogou as duas últimas partidas saindo do banco, para a dupla de zaga. Outra opção seria utilizar Ítalo na lateral-esquerda, mantendo a dupla Alemão-Torres.

Roberto, Thomaz, Danielzinho, Douglas Oliveira e Adrianinho jogaram as partidas de domingo e terça. Conforme o treinador, o quinteto tem recebido atenção especial na carga de treino e deve ser relacionado contra a Ponte Preta.

Sequência fora de casa

O Brusque encara quatro jogos consecutivos fora de casa somando Série C e Copa SC, encerrando o primeiro turno de cada fase. A delegação quadricolor fará viagem a Campinas neste sábado, 13.

Domingo, 14 – 19h – Ponte Preta (Série C)

Quarta-feira, 17 – 20h – Chapecoense (Copa SC)

Domingo, 21 – 19h – Guarani (Copa SC)

Quarta-feira, 24 – 20h – Concórdia (Copa SC)

Ponte Preta

A Ponte Preta vem de quatro vitórias consecutivas. Nas três últimas rodadas da primeira fase, venceu Itabaiana (1 a 0), CSA (2 a 1) e Londrina (1 a 0); na segunda fase, venceu o dérbi campineiro com Guarani também por 1 a 0, no Brinco de Ouro.

Jogando no Moisés Lucarelli, a Macaca não perde há seis jogos, acumulando quatro vitórias e dois empates. O último revés em casa foi diante do Ypiranga: 1 a 0, em 2 de junho. Duas semanas antes, também havia perdido para o Brusque, por 4 a 1.

Embalado na busca pelo acesso, o clube realizou promoção de ingressos, e torcedores vestindo a camisa da Ponte Preta têm direito à meia-entrada.

Um time possível tem Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon, Artur; Luiz Felipe, Léo Oliveira (Rodrigo Souza); Bruno Lopes, Jonas Toró; Jeh.

Retrospecto

7 jogos oficiais

3 vitórias do Brusque

1 empate

3 vitórias da Ponte Preta

8 gols do Brusque

10 gols da Ponte Preta

Arbitragem

O trio é mineiro. André Luiz Skettino Policarpo Bento apita a partida, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa. Rodrigo Brand da Silva (RS) é o quarto árbitro, e Bruno Silva de Jesus (SP), o quinto.

O árbitro de vídeo é Antônio Magno Lima Cordeiro (CE), auxiliado por Jucimar dos Santos Dias (BA).

Ponte Preta x Brusque em tempo real

Acompanhe Ponte Preta x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

