Os ingressos para Brusque x Guarani, pela segunda rodada do Brasileiro Série C, estão disponíveis para compra de forma online e também em pontos de venda físicos. A partida está marcada às 19 deste domingo, 20, no estádio Augusto Bauer.



É possível comprar pelo site Ingresso de Vantagens desde esta quarta-feira, 17. As vendas online terminam quatro horas antes da partida.

Os pontos de venda antecipada são a loja Bruscão Mania e a secretaria do Brusque. No Augusto Bauer, ingressos estarão disponíveis apenas no dia do jogo, a partir das 15h30. Para a torcida do Guarani, os ingressos estão à venda no site.

O sócio-torcedor tem acesso garantido a todos os jogos do quadricolor em casa. É necessário abrir o aplicativo exclusivo do sócio e utilizar o QRCode para entrar no estádio.

Crianças até 12 anos pagam meia-entrada nos setores de cadeira, arquibancada coberta e visitante, e não pagam ingresso no setor descoberto mandante. Adolescentes a partir dos 13 anos têm direito à meia entrada em todos os setores.

Não é permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de times que não sejam o Brusque nos setores da torcida mandante.

Preços

Cadeiras: R$ 60 (R$ 30 meia-entrada)

Arquibancada coberta (atrás do gol): R$ 40 (R$ 20 meia-entrada)

Arquibancada descoberta (metálica): R$ 20 (R$ 10 meia-entrada)

Visitante (metálica): R$ 20 (R$ 10 meia-entrada)

Secretaria do Brusque

Sala no interior da Arena Brusque, ao lado do pavilhão da Fenarreco

Rodovia deputado Gentil Batisti Archer, Centro 2

– Quinta-feira, 17: das 9h às 12h e das 13h às 18h

Bruscão Mania

Em frente ao estádio Augusto Bauer

Avenida Lauro Muller, 13, Centro 2

– Quinta-feira, 17: das 9h às 12h e das 13h às 18h

– Sexta-feira, 18: das 9h às 12h e das 13h às 17h

– Sábado, 19: das 9h às 12h e das 13h às 17h

Estádio Augusto Bauer

Avenida Lauro Muller, 49 – Centro

– Domingo, 20: das 15h30 até a hora do jogo

