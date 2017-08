Brusque integrará evento estadual inédito que irá propor inovações na educação

Cerca de 3,2 mil jovens participarão no dia 16 de setembro do workshop Conexão Jovem 2017, promovido pelo Movimento SC pela Educação. O objetivo é promover o diálogo entre os jovens catarinenses sobre o tema, com foco na escolaridade, vantagens de permanecer na escola e demais melhorias na educação.

Serão 16 encontros simultâneos, realizados nas cidades-sede das vice-presidências da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), organizados pelos jovens embaixadores do Movimento com o apoio de voluntários.

Em Brusque, o workshop Conexão Jovem acontecerá no Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) e deve receber mais de 200 jovens da região.

“O jovem, o principal interessado na educação, é pouco ouvido. A maturidade dos jovens nos surpreende, eles são muito conscientes da responsabilidade que têm pela melhoria da qualidade da sua educação. Por isso, estamos mobilizando estudantes de todo o estado para que participem em suas regiões das discussões sobre o tema”, convida o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte.

Para o vice-presidente regional da Fiesc na Vale do Itajaí Mirim, Ingo Fischer, o evento é importante para envolver o jovem neste tipo de ação, que estará contribuindo com o próprio futuro. “Eles estão participando de todo o processo de realização do evento e estimulando outros jovens a participar. Desta maneira, percebem que podem ser o diferencial que a sociedade precisa e deixar um legado”, diz Fischer..

O evento

Estudos mostram que os principais motivos por trás da evasão escolar são as repetências múltiplas, a falta de interesse e o trabalho. Muitos jovens acabam fazendo uma análise comparativa e preferem ir para o mercado de trabalho.

O objetivo é compor ao final do evento um documento com proposições dos jovens para que a educação catarinense tenha um novo significado. Os apontamentos influenciarão iniciativas nas áreas pública e privada, além das discussões da nova Base Nacional Comum Curricular, que normatiza o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica.

Inscrições

Os estudantes interessados podem se inscrever por meio dos links: www.goo.gl/X3M2yM ou www.goo.gl/sKErte.