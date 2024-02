O Brusque enfrenta o Inter de Lages às 19h deste domingo, 11, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. A equipe terá dois retornos de suspensão, mas o zagueiro Éverton Alemão ainda é desfalque. Sem vencer há cinco partidas, o quadricolor corre risco de deixar o G-8 se não conquistar os três pontos.

A Polícia Militar (PM) segue sem liberar a presença de público no Estádio das Nações. Na semana anterior, a PM já havia emitido nota na qual relatava os problemas aferidos em vistoria. Citou inclusive a localização do estádio em área residencial como motivo para que não fossem realizadas partidas com público no local.

A equipe voltou de Concórdia logo após o empate em 1 a 1. Nesta quinta-feira, 8, quem jogou no dia anterior fez trabalhos regenerativos e corridas leves no gramado do Olaria, em Guabiruba. Os demais jogadores fizeram trabalhos em campo reduzido.

O zagueiro Éverton Alemão foi desfalque na partida anterior, por lesão na panturrilha sofrida no primeiro tempo da partida contra o Joinville, no domingo, 4. Conforme do departamento médico, ele deve ficar fora até o fim de fevereiro.

O atacante Dentinho e o meio-campista Serrato voltam de suspensão. O lateral-esquerdo Alex Ruan está pendurado com dois cartões amarelos.

É possível ir a campo contra o Internacional com Matheus Nogueira; Ronei (Cristóvam), Matheus Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison; Diego Tavares (Dentinho), Jhemerson, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Olávio).

Com quatro empates e uma derrota, o Brusque amarga uma sequência de cinco partidas sem vencer no Catarinense. Isto havia ocorrido pela última vez, em uma mesma edição, na temporada 2019. Naquela ocasião, o Marreco perdeu quatro partidas e empatou uma.

Ao lado de Figueirense e Nação, o Brusque tem o pior ataque do Catarinense: são cinco gols marcados. Três foram anotados na estreia, vencendo o Barra por 3 a 1. Depois, seguiram-três partidas sem balançar as redes até os empates por 1 a 1 com Joinville e Concórdia, saindo atrás no placar.

Inter de Lages

O Internacional saiu da zona de rebaixamento nesta quinta-feira, 8, quando venceu o Nação por 2 a 0 no estádio Vidal Ramos Júnior, o Tio Vida. Foi a primeira vitória do Leão Baio na competição.

A partida teve a estreia do técnico Márcio Marolla. Ele substitui Evandro Guimarães, responsável pelo acesso à Série A estadual, que entregou o cargo após empate em 3 a 3 com o Hercílio Luz em Tubarão.

Não há desfalques por suspensão ou lesão. Estão pendurados o lateral-direito Júlio Ferrari; o zagueiro Caio Sena; o volante Bruno Sena; o lateral-esquerdo Gabriel Costa; e os atacantes Marcelinho e Venícius, que é o atual artilheiro da competição, com quatro gols.

36 jogos oficiais;

19 vitórias do Brusque;

13 empates;

4 vitórias do Internacional;

62 gols do Brusque;

32 gols do Internacional.

Como assistir a Brusque x Inter de Lages

Acompanhe Brusque x Inter de Lages em omunicipio.com.br, com a transmissão da partida ao vivo em imagens da MBTV e o painel com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 18h30.

