Em seu pior jogo até aqui na Série C, o Brusque perdeu por 1 a 0 para o ABC na noite deste sábado, 10, no Augusto Bauer, pela quinta rodada. Após fazer pressão por longos períodos na partida, a equipe potiguar fez o gol da partida com chute desviado de Lucas Mota, aos 37 da segunda etapa.

Com o resultado, o Brusque chega a três partidas consecutivas sem marcar gols pela primeira vez no ano. A última sequência do tipo foi registrada do último jogo de 2024 aos dois primeiros de 2025. O quadricolor interrompe uma sequência de 10 jogos sem derrota e de cinco jogos sem sofrer gol. É a primeira derrota no Augusto Bauer após oito jogos.

Do lado do ABC, a equipe obtém sua primeira vitória na Série C, quebrando um jejum de seis partidas, iniciado em março.

Logo nos primeiros instantes, o Brusque chegou com perigo. Alex Ruan lançou Guilherme Pira, e o goleiro Felipe Garcia saiu mal do gol. A defesa do ABC cortou antes da finalização e a bola ainda saiu em direção ao gol, batendo do lado de fora da rede, decorrido um minutos.

O ABC fez um bom primeiro tempo, adequando-se à proposta do Brusque. Tinha muito espaço para contra-atacar nas costas de Paulinho Moccelin e Mateus Pivô, enquanto Éverton Alemão e Jean Mangabeira se sobrecarregavam. Matheus Martins e Danilo Alves comandavam bem o ataque do Elefante.

Perigo

Aos 15 minutos, em cobrança de falta de Carlos Eduardo, Matheus Nogueira fez boa defesa. O Brusque esbarrava na defesa adversária, formada por três zagueiros, e o ABC ia explorando os espaços, exercendo momentos de pressão entre os 20 e 35 minutos.

Aos 21, Lucas Sampaio chutou de dentro da área, um tanto sem ângulo, e Matheus Nogueira defendeu. Aos 27, Matheus Martins avançou com liberdade e finalizou rasteiro, também sem muito ângulo no lado direito. A bola passou pela pequena área e saiu.

Brusque ameaça

O Brusque só finalizou com mais perigo aos 31 minutos, quando Paulinho Moccelin fez ótimo cruzamento para a segunda trave. Biel cabeceou bem, mas a bola subiu um pouco e passou por cima do gol. Aos 44, após ter chute bloqueado de fora da área, Jhan Pool Torres fez belo passe para Alex Ruan, que soltou a bomba. Felipe Garcia fez ótima defesa.

Aos 48, Matheus Martins fez belíssimo passe de calcanhar. Danilo Alves ficou na cara de Matheus Nogueira, mas o lance foi cortado no último instante.

Começa o segundo tempo

O ABC não tinha os mesmos espaços no início do segundo tempo, mas tinha no contra-ataque sua principal arma. O Brusque chegou bem aos sete minutos, quando Paulinho Moccelin passou para Thomaz, que chutou firme de perna direita. Felipe Garcia defendeu bem e a zaga cortou para escanteio.

Aos 13, em sua primeira ação no jogo, Vinni Faria avançou bem pela direita e cruzou rasteiro, mas a bola passou por todo mundo.

Nogueira salva

A superioridade do ABC voltou a ser mostrada pouco depois. Aos 16 minutos, Joãozinho tabelou com e saiu totalmente sozinho com Matheus Nogueira. Ele tentou tocar por cima do goleiro quadricolor, que fez uma defesaça. No rebote, Carlos Eduardo ainda tentou finalizar e Nogueira, já caído, fez outra grande defesa.

O Brusque, contudo, sentiu o baque e começou a vacilar mais na saída de bola. O ABC iniciou uma pressão com bolas aéreas, e o quadricolor só respondeu aos 24 minutos. Diego Mathias pegou sobra no meio-campo, avançou com liberdade, mas chutou já prensado pela marcação. Felipe Garcia defendeu como pôde para escanteio.

Gol do ABC

A pressão do ABC finalmente rendeu um merecido gol aos 37 minutos. Após cruzamento pela esquerda, Lucas Mota chutou rasteiro, de fora da área. A bola ainda teve um desvio e morreu no canto, à direita de Matheus Nogueira.

O Brusque se lançou ao ataque, sem causar mais perigo algum. Num dos últimos lances do jogo, Éverton Alemão tinha condições de finalizar, mas a bola escapou e saiu pela linha de fundo. O apito final teve muitas vaias a equipe, e aplausos apenas na saída de Matheus Nogueira.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta a Ponte Preta às 19h30 de sábado, 17, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O ABC recebe o Anápolis na segunda-feira, 19, com apito inicial às 19h30 na Arena das Dunas.

Brusque 0x1 ABC

Campeonato Brasileiro – Série C

Quinta rodada

Sábado, 10 de maio de 2025

Estádio Augusto Bauer, Brusque

Público: 1.459

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel (João Vithor); Paulinho Moccelin (Vinni Faria), Thomaz (Carlos Biro), Guilherme Pira (Diego Mathias); Pollero (Álvaro).

Técnico: Filipe Gouveia

ABC: Felipe Garcia; Lucas Mota, Ian Carlo, Bruno Bispo, Octávio, Lucas Sampaio; Wellington Reis (Carlos Eduardo), Adeílson, Anderson Rosa (Bruno Leite); Matheus Martins e Danilo Alves (Joãozinho).

Técnico: Evaristo Piza

Gol: Lucas Mota

Cartões amarelos: Paulinho Moccelin, Alex Ruan, Guilherme Pira e Jean Mangabeira; Carlos Eduardo, Anderson Rosa, Joãozinho e Ian Carlo

Trio de arbitragem (RS): Lucas Guimarães Rechatiko Horn apita a partida, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Leison Peng Martins.

Quarto árbitro: Dioneglei da Silva Vianna (SC)

