O amanhecer gelado que afetou Brusque na quarta-feira, 24, fez os termômetros despencarem a 0,2°C, marcando o episódio de frio mais intenso de 2025 até o momento.

No entanto, essa temperatura, por mais que tenha trazido uma baixa sensação térmica, ainda está distante da intensidade vivenciado no município no ano 2000.

Naquela ocasião, a cidade enfrentou uma onda de frio de magnitude histórica, episódio que permanece vivo, tanto nos arquivos meteorológicos quanto na memória coletiva.

Entre os dias 13 e 28 de julho daquele ano, uma massa de ar polar de grande porte se instalou sobre o Sul do Brasil, impactando severamente todo o Vale do Itajaí.

Termômetros negativos em Brusque

Em Brusque, o impacto foi ainda mais pronunciado: o município registrou 15 madrugadas consecutivas sob temperaturas abaixo dos 5°C.

Para ilustrar a severidade, em pelo menos cinco delas, os termômetros chegaram a marcar valores negativos.

Brusque com -3ºC

Um dos momentos mais emblemáticos ocorreu no amanhecer de 14 de julho, quando o frio atingiu seu ápice.

Às 6h45, os termômetros indicavam -3°C, conforme os meticulosos registros extraídos das estações meteorológicas do monitoramento conduzido por Ciro Groh.

Como resultado dessa intensidade, uma espessa camada de geada cobriu telhados, gramados e plantações, criando uma paisagem inteiramente esbranquiçada, um cenário verdadeiramente incomum para o município.

Adicionalmente, a singularidade desse episódio não se limitou à sua intensidade, mas também se destacou pela sua prolongada duração e constância.

De fato, desde o início das observações meteorológicas sistemáticas, em janeiro de 1987, nunca havia sido registrada uma sequência tão estendida de madrugadas com temperaturas tão baixas na cidade.

O monitoramento em Brusque

É relevante salientar que esse trabalho de monitoramento, conduzido há quase quatro décadas, tem se dedicado a acompanhar, com rigor técnico e detalhamento diário, as condições do tempo em Brusque e na ampla região do Vale do Itajaí-Mirim.

Desse modo, com base nesse acompanhamento contínuo, eventos marcantes da história climática local puderam ser documentados com precisão.

Entre eles, destacam-se, a exemplo, a enchente de 2011, a neve de 2013 e o ciclone bomba de 2020, além de outros episódios climáticos de grande relevância.

Atualmente, apesar das temperaturas baixas e da geada registrada em Brusque nesta semana, o frio observado em 2025 está longe de alcançar a intensidade daquele registrado em julho de 2000.

Para finalizar a matéria e oferecer uma visão direta e atual de Brusque, uma galeria de fotos está disponível ao final desta edição, logo após os anúncios.

As imagens, pois, mostram o cenário observado na cidade nesta quinta-feira, 26, diante do frio úmido e chuva constante.

Brusque atual

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

