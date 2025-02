Brusque vem enfrentando um fevereiro de 2025 escaldante, diante da presença do calor opressivo, que se apresenta como desafiador, testando a resistência dos moradores locais.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Este cenário térmico extremo se tornou ainda mais evidente na quarta-feira, 12, quando os termômetros chegaram próximos dos 40°C, enquanto a sensação térmica ultrapassou os 50°C em diversos momentos do mês.

Onda de calor não caracterizada

Ainda assim, por mais que o atual calor pareça insuportável, tecnicamente, a cidade ainda não vivenciou uma autêntica onda de calor neste verão.

Para que o evento seja oficialmente reconhecido, é necessário que Brusque registre picos de temperatura acima dos 35°C por, pelo menos, cinco dias consecutivos. Até o momento, isso não aconteceu.

O calor histórico de 2014

Independente disso, a atual situação de abafamento contrasta com o histórico de fevereiro de 2014, quando uma sequência prolongada de dias escaldantes marcou um dos verões mais extremos da cidade.

Naquele ano, entre os dias 28 de janeiro e 13 de fevereiro, Brusque enfrentou impressionantes 17 dias consecutivos com máximas superiores a 36°C.

Foi um período de calor intenso, que deixou a população à mercê das altas temperaturas, esgotando estoques de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado no comércio local.

Na época, a escassez de chuvas intensificou ainda mais a sensação de sufoco, tornando o clima mais seco e abrasador do que o habitual.

Auge do calor

O auge daquele período veio em 8 de fevereiro de 2014, quando a estação meteorológica do bairro Rio Branco registrou impressionantes 41,8°C à sombra, um recorde que, mesmo em 2025, segue imbatível.

Para ilustrar a intensidade daquele episódio de calor, um experimento informal revelou que um termômetro exposto diretamente ao sol chegou a impressionantes 58°C.

Embora esse dado não tenha validade oficial, ele simboliza a força daquele evento climático histórico.

Tamanho foi o impacto daquela onda de calor que até mesmo os amantes do verão passaram a desejar uma mudança.

E essa transição veio apenas em 14 de fevereiro, quando finalmente a chuva marcou retorno, aliviando o calor sufocante e derrubando a temperatura para 27,3°C de pico.

O incomparável fevereiro de 2014

Voltando ao presente, não há dúvidas de que este fevereiro de 2025 tem sido quente e intenso em Brusque, apresentando uma média parcial de 27,4°C.

Mas, ao compará-lo com o inesquecível fevereiro de 2014, que apresentou um índice médio de 27,9°C, fica claro que o município ainda não vivenciou uma onda de calor autêntica nesta temporada.

Resta saber se os próximos dias manterão esse padrão ou se a história estará prestes a se repetir. Pelo que as previsões mostram, parece que não.

Seleção de fotos mais adiante

Enquanto isso, convidamos você a conferir, mais adiante, uma galeria de imagens que captura a essência do calor que vem marcando este fevereiro de 2025.

Esse retrato visual também mostra o que Brusque tem vivenciado neste período de temperaturas abrasadoras.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh utiliza este espaço para reconhecer e divulgar aqueles que apoiam a disseminação de informações de qualidade.

Clique nos banners abaixo para então conhecer melhor cada um dos parceiros, explorar seus produtos e serviços e entrar em contato diretamente.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Drone então sobrevoa a Unifebe e revela o avanço das obras para 2025

2. Guabiruba em festa: Lá nas Trutas então reabre e emociona com casa cheia

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK