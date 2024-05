Brusque já sofreu a mesma quantidade de gols que em toda a temporada 2023

O Brusque acumula 34 gols sofridos nesta temporada, a mesma quantidade de toda a temporada 2023. A defesa foi vazada 17 vezes só em maio, em seis jogos da Série B e um da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a média é de dois gols por partida e, no ano até aqui, 1,36.

Defender-se não era um problema para o Brusque, nem em 2023 e nem até o início da Série B. Na temporada passada, o quadricolor sofreu 34 gols em 47 jogos (média de 0,72 por partida). Apenas em oito sofreu dois ou mais gols, e só perdeu quatro destes oito.

Quando foi rebaixado para a Série C, em 2022, a defesa foi pouco vazada, mas o ataque foi o pior da história da Série B de pontos corridos. Os 38 gols sofridos pelo Brusque naquela Série B de 2022 eram próximos aos de times do meio da tabela e até mesmo do Vasco (36).

Ao fim da sétima rodada em 2024, o Brusque tem seis gols marcados e 14 gols sofridos.

Início da temporada

Mesmo com o início ruim no Campeonato Catarinense, quando passou seis rodadas consecutivas sem vencer (incluindo derrotas para Inter de Lages e Nação), a defesa brusquense não era o problema. A questão central também era o ataque quando, da segunda à sétima rodada, marcou dois gols e sofreu quatro.

No segundo jogo da semifinal do Catarinense, contra o Avaí, o Brusque sofreu dois gols, com o placar final em 2 a 2. Era a primeira vez que o quadricolor sofria dois gols em um mesmo jogo na temporada.

Sequência negativa

E desde então, a equipe sofreu pelo menos um gol em 10 dos 11 jogos seguintes. A exceção foi o empate em 0 a 0 contra o Operário-PR. Ainda assim, na ocasião, o Fantasma chegou a marcar um gol, anulado após revisão do VAR para marcar uma falta sobre Diego Tavares, momentos antes.

O Brusque não foi páreo para três candidatos ao acesso na Série B: Goiás, Sport e Santos, com derrotas por 2 a 0, 4 a 1 e 4 a 0. Contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, na estreia de Luizinho Vieira, perdeu por 4 a 2. No último jogo, contra o Vila Nova, voltou a sofrer dois gols, mas conseguiu o empate com Guilherme Queiróz e Alex Ruan.

Últimas participações na Série B

2021

13º lugar

13 vitórias

9 empates

16 derrotas

44 gols marcados

56 gols sofridos

2022

18º lugar

8 vitórias

10 empates

20 derrotas

21 gols marcados*

38 gols sofridos

Pior ataque da história da Série B de pontos corridos (desde 2006)

2024

17º lugar (7ª rodada)

1 vitória

2 empates

4 derrotas

6 gols marcados

14 gols sofridos

Últimas temporadas

2021 (Catarinense, Copa do Brasil, Série B)

54 jogos

20 vitórias

15 empates

19 derrotas

66 gols marcados

69 gols sofridos

2022 (Catarinense e Série B)

55 jogos

17 vitórias

17 empates

21 derrotas

45 gols marcados

51 gols sofridos

2023 (Recopa Catarinense, Catarinense, Copa do Brasil, Série C)

47 jogos

22 vitórias

14 empates

11 derrotas

57 gols marcados

34 gols sofridos

2024 (Catarinense, Copa do Brasil, Série B)

28 jogos (de 59)

7 vitórias

12 empates

9 derrotas

30 gols marcados

34 gols sofridos

O Brusque terminará 2024 com 59 jogos, número recorde em uma única temporada

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: