Querendo jogo apenas no segundo tempo, o Brusque perdeu por 1 a 0 para o Santa Catarina na noite desta quarta-feira, 12, no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. Alex Gonçalves marcou o gol da partida, em uma primeira etapa com péssima atuação quadricolor. Só na segunda metade o Marreco buscou de fato o gol, chegando a atingir a trave duas vezes.

Com o resultado, o Brusque chega a 28 jogos sem vencer fora de casa e começa a se aproximar das posições de fora do G-8. O Santa Catarina, classificado às quartas de final, ainda não perdeu desde que se mudou a Rio do Sul, com 16 vitórias e sete empates no Alfredo João Krieck.

Nada acontece

O primeiro tempo foi um deserto de ideias por parte das duas equipes. A diferença é que o Santa Catarina queria jogar bola, e o Brusque, não. O quadricolor parecia até se recusar a chutar a gol, mesmo nos raríssimos momentos em que tinha boas trocas de passe no ataque. Parecia ter ido a campo apenas para não perder por W. O. Matheus Nogueira matava tempo sempre que podia.

A primeira meia hora de jogo só teve cruzamentos sem perigo, Matheus Nogueira precisando afastar bolas alçadas e nada mais. O Santa Catarina tinha mais posse de bola, queria o gol, mas não tinha criatividade contra um Brusque fechado. O time visitante, com exceção a um cruzamento que rendeu escanteio nos primeiros lances do jogo, não fez nada.

Gol do Santa Catarina

O Santa Catarina teve boa chance aos 37 minutos. Bola alçada pela esquerda bateu no peito de Jhanpol Torres e sobrou na grande área com De Paula. O meia chutou de primeira, e a bola passou com perigo, à esquerda de Matheus Nogueira.

Logo depois, a Águia abriu o placar. Destaque de jogos anteriores, Guilherme Pira não fazia uma boa partida, errando passes e prendendo demais a bola. Num destes momentos, cochilou e foi desarmado no meio-campo. O Santa Catarina pegou o Brusque em contrapé e a bola chegou rapidamente a Alex Gonçalves, que finalizou na saída de Matheus Nogueira e correu para o abraço: 1 a 0.

Foi o sexto gol sofrido pelo Brusque no campeonato, o quarto em falhas claras da equipe: dois contra a Chapecoense, um contra o Figueirense, em erro de saída de bola, e este, originado de desarme sobre um desatento Guilherme Pira. Os outros dois foram em chutes de fora da área, contra Joinville e Criciúma.

Brusque acorda

Em três minutos do segundo tempo, o Brusque fez mais do que em toda a primeira etapa. Aos dois minutos, Rodolfo Potiguar chutou de fora e a bola passou sem perigo algum. Logo depois, Biel alçou na área, Pollero cabeceou e Marcos defendeu sem rebote no meio do gol.

O Santa Catarina respondeu aos sete. Renan recebeu na esquerda, fintou, e chutou rasteiro. Matheus Nogueira defendeu em dois tempos.

Aos 10, o Brusque teve sua maior oportunidade no jogo. Biel tabelou bem com Pollero, se livrou da marcação e, de cara com Marcos, chutou alto, para fora.

Ficando no quase

O Brusque seguiu em cima. Aos 16 minutos, Rodolfo Potiguar, em cobrança de falta, soltou a bomba. A bola explodiu na trave, à direita de Marcos, e quando voltou para Pollero, foi marcado o impedimento.

O Santa Catarina ainda chegou com perigo aos 18. De Paula cobrou falta com veneno, Beto furou a finalização, a bola bateu na defesa do Brusque e saiu em escanteio.

Aos 21, Guilherme Pira recebeu na área e bateu colocado. A bola bateu na trave e, na sequência, chegou novamente ao camisa 23, que chutou firme, com a bola passando perigosamente à direita de Marcos. Aos 27, boa jogada quadricolor terminou com finalização de Guilherme Pira e defesa do goleiro em dois tempos.

O Brusque seguiu pressionando ao longo do segundo tempo, com cruzamentos e chutes para fora. Aos 41, Jhanpol Torres escorou para Éverton Alemão, que chutou mirando o canto alto esquerdo de Marcos, mas mandando para fora.

Próximo jogo

O Brusque visita o Concórdia no estádio Domingos Machado de Lima, com apito inicial às 18 deste domingo, 16. No mesmo dia e horário, o Santa Catarina enfrenta o Joinville na Arena Joinville.

Santa Catarina 1×0 Brusque

Campeonato Catarinense

9ª rodada

Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Estádio Augusto Bauer

Santa Catarina: Marcos; Juninho, Beto, Adriel, Guilherme Silva; Cleberson, Brener (Paulo), Gui Lobo (Pedrão); De Paula (Bruninho), Renan (Doupit); Alex Gonçalves (Habibi).

Técnico: Ademir Fesan

Brusque: Matheus Nogueira; Ianson (Serrato), Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Biel, Alex Ruan; Diego Mathias (Gabriel Honório), Guilherme Pira; Robson Luiz (Pollero)

Técnico: Filipe Gouveia

Gol: Alex Gonçalves

Cartões amarelos: Guilherme Pira, Diego Mathias, Ianson; Cleberson, De Paula

Trio de arbitragem: William Machado Steffen, auxiliado por João Victor Aparecido Donner Macedo e Felipe Aderaldo da Conceição

Quarto árbitro: Everton Schilling

