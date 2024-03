A Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou, na manhã desta segunda-feira, 4, as datas e horários das partidas de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. O Brusque recebe o Marcílio Dias no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, nesta sexta-feira, 8, às 20h.

A antecipação da partida leva em consideração o compromisso do quadricolor na Copa do Brasil: Na terça-feira, 12, a equipe enfrenta o ABC no Frasqueirão, em Natal.

O Estádio das Nações está confirmado como o palco da partida contra o Marcílio Dias. Diretoria, jogadores e o técnico Luizinho Lopes vinham expressando insatisfação com as condições do local, principalmente com o estado do gramado. Era até levantada uma possibilidade de ser mandante em outro estádio após a primeira fase.

Neste sábado, 2, o Brusque venceu o Marcílio Dias por 4 a 1 no Estádio das Nações, pela última rodada da primeira fase. Olávio (duas vezes), Cristovam e Guilherme Queiróz marcaram os gols. Foi a primeira vitória do quadricolor jogando em Balneário Camboriú, após quatro empates e uma derrota.

Quartas de final – ida

Sexta-feira, 8 – 20h

Brusque x Marcílio Dias – Estádio das Nações

Sábado, 9

16h30 – Joinville x Avaí – Arena Joinville

18h – Hercílio Luz x Criciúma – Aníbal Torres Costa

Domingo, 10 – 17h

Barra x Figueirense – Gigantão das Avenidas

