Brusque lança terceiro uniforme em alusão ao título estadual da Série B de 1997; saiba como adquirir

Em parceria com a Finta, o Brusque apresentou nesta quinta-feira, 13, o uniforme número três para a temporada 2024. O novo manto do quadricolor faz alusão ao que era usado em 1997, quando o clube foi campeão da Série B do Campeonato Catarinense, e 1998.

A camisa será comercializada a partir de segunda-feira, 18, na Bruscão Mania, pelo valor de R$ 199,99 e R$189,00 para o Sócio Torcedor. Esses valores ficam disponíveis durante a programação de Natal, 24 de dezembro. Após a data, a camisa será vendida pelo valor de R$ 229,90.

Confira como está o manto:

