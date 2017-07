Brusque larga em vantagem na Copa Santa Catarina de Basquete Adulto

As equipes de Brusque e Blumenau largaram em vantagem na disputa do quadrangular final da Copa Santa Catarina de Basquete Adulto. A competição iniciou na quarta-feira, 19 e vai até sexta, 21. Os jogos ocorrem sempre a partir das 19h no ginásio Ipiranga em Blumenau.

Os brusquenses da AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe iniciaram com uma boa vitória sobre a AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium, de Joinville. Ao fim do duelo, o placar encerrou em 70 a 60 para a equipe de Brusque. No outro confronto da noite, a Apab Blumenau venceu a Ablujhe/Unoesc/Specht, de Joaçaba, por 80 a 64.

Nesta quinta-feira, 20, os brusquenses fazem o primeiro jogo da noite diante de Joaçaba, enquanto a equipe de Blumenau faz o clássico com Joinville.

Na sexta, duelam Joinville e Joaçaba, enquanto que o clássico entre Brusque e Blumenau finaliza o quadrangular e pode decidir o título de campeão caso as equipes vençam os confrontos desta quinta.

Tabela

Quarta-feira – 19

19h – AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium 60×70 AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe

20h30 – Apab Blumenau 80×64 Ablujhe/Unoesc/Specht

Quinta-feira – 20

19h – Ablujhe/Unoesc/Specht x AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe

20h30 – AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium x Apab Blumenau

Sexta-feira – 21

19h – Ablujhe/Unoesc/Specht x AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium

20h30 – Apab Blumenau x AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe