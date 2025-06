Com péssima atuação, o Brusque perdeu por 4 a 1 para o Confiança, de virada, neste domingo, 1º, no Batistão, pela oitava rodada do Brasileiro Série C. João Veras abriu o placar, mas Neto e Thiago Santos marcaram ainda no primeiro tempo, enquanto Rafinha e Eduardo Moura fecharam a conta. A arbitragem não marcou pênalti claro para o quadricolor quando o placar ainda era 3 a 1, pouco antes do quarto gol.

Com o resultado, o Brusque sofreu o dobro dos gols que havia sofrido até então na Série C. Não levava quatro gols no mesmo jogo desde 21 de agosto, quando, comandado por Luizinho Vieira, perdeu por 4 a 1 para o Goiás fora de casa, pela Série B.

Do outro lado, o Confiança, após cinco jogos sem vencer, conquista a primeira vitória sob o comando de Luizinho Vieira, no quinto jogo do treinador na atual passagem. A equipe deixa a lanterna da competição.

Confiança lá em cima

O primeiro tempo foi completamente diferente do que se espera de um jogo entre o vice-líder e o lanterna de uma competição. Sem vencer há cinco partidas, o Confiança dominou completamente o Brusque, dono da melhor defesa da Série C até o momento.

Quase tudo que o quadricolor tentava terminava em erros, muitos deles básicos. Em raras vezes que o Brusque tinha a bola dominada, conseguia armar contra-ataques para o Confiança errando passes para trás. Aos nove minutos, Fábio Silva arriscou de fora da área e a bola passou com algum perigo, à direita de Matheus Nogueira.

Aos 11, Valdir Júnior sairia quase saiu sozinho com Nogueira, que conseguiu sair do gol no último instante para cortar a jogada com o pé, para escanteio. A principal chance até então foi perdida aos 18. Após ataque pela direita, Thiago Santos recebeu dentro da pequena área e finalizou de primeira. Saindo bem do gol, Matheus Nogueira defendeu no reflexo.

Aos 24 minutos, quando Éverton Alemão furou o corte, Thiago Santos dominou com a mão e finalizou muito mal, mas já era marcada a falta.

Gol brusquense

O gol do Confiança parecia questão de tempo, mas foi o Brusque que abriu o placar. Antes, aos 31 minutos, boa combinação com Diego Mathias, Robinho e Thomaz terminou com Diego Mathias cortando para dentro e chutando colocado. Por pouco a bola não entrou, à direita do goleiro Felipe.

E no minuto seguinte, João Veras recebeu o passe, tomou a frente da marcação, invadiu a área e finalizou com categoria, na saída do goleiro: 1 a 0 para o Brusque.

A mão de Luizinho Vieira

Aos 38 minutos, o técnico Luizinho Vieira tirou Geovane e colocou Breyner Camilo. Era tudo que o Confiança precisava para fazer os gols que já merecia há algum tempo. Jogando pela esquerda, o atacante colombiano mudou o jogo e foi decisivo na virada.

Aos 40 minutos, se livrou da marcação e cruzou. A bola teve desvio e chegou a Neto, que finalizou de voleio. A bola ainda teve mais um desvio, em Jhan Pool Torres, e matou qualquer chance de defesa para Matheus Nogueira.

O empate não chegou até o intervalo. Aos 45, Breyner Camilo, fez ótima jogada pela esquerda e passou para Thiago Santos, que dominou e chutou como pôde. A bola desviou em Éverton Alemão e entrou.

Reinício

O Confiança desperdiçou enorme oportunidade de matar o jogo aos três minutos do segundo tempo. Thiago Santos recebeu com muita liberdade no lado direito, ficou sozinho com o goleiro, mas finalizou mal, com méritos também para Matheus Nogueira para salvar as chances do Brusque no jogo.

Paulinho Moccelin teve finalização aos nove minutos, após conseguir domínio no contrapé, mas o chute foi fraco, nas mãos do goleiro. Aos 13, Robinho tabelou com Maurício e cruzou da linha de fundo. Éverton Alemão chutou, mas a bola saiu fraca, mais fácil para Felipe.

As mudanças promovidas por Filipe Gouveia não mudaram o jogo. O Confiança permaneceu com o controle e reforçou seu meio-campo. Estava mais próximo de um gol do que o Brusque. Aos 23 minutos, Matheus Nogueira fez boa defesa em chute de Neto, pressionado pela marcação. Era mais uma chance criada com espaços nas costas da marcação.

Terceiro gol e erro de arbitragem

O Confiança marcou o terceiro gol aos 25 minutos. O Brusque errou na saída de bola com Thiago Freitas. Valdir Júnior recebeu de Vitinho e cruzou rasteiro para Rafinha finalizar no canto direito de Matheus Nogueira: 3 a 1.

Aos 30 minutos, o Brusque não só desperdiçou enorme chance de voltar ao jogo, como foi prejudicado pela árbitra Deborah Cecilia Cruz Correia. Guilherme Pira fez passe a Thomaz, que, dentro da área, chutou de primeira.

Weriton bloqueou com o braço e, na sequência, Paulinho Moccelin cabeceou para fora com o gol aberto. A árbitra não marcou o pênalti e expulsou o zagueiro Roberto, já no banco, por reclamação.

Virou passeio

Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio de Valdir Júnior, o zagueiro Eduardo Moura cabeceou com categoria, sozinho, sem pular. Mandou no canto direito de Matheus Nogueira: 4 a 1.

Nos minutos finais, as comissões técnicas ainda tiveram um bate-boca à beira do campo, que culminou nas expulsões do técnico Filipe Gouveia e de um preparador do Confiança. Aos 47, Alex Paulino, voltando de suspensão, escapou com um cartão amarelo de uma entrada tenebrosa sobre Valdir Júnior, que poderia ter sido punida com expulsão direta.

Próximo jogo

O Brusque joga contra o Tombense no Augusto Bauer às 16h30 de 15 de junho, domingo. No mesmo dia, às 19h, o Confiança enfrenta o Ypiranga no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Confiança 4×1 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

Oitava rodada

Domingo, 1º de junho de 2025

Batistão, Aracaju

Confiança: Felipe; Maicon, Eduardo Moura, Renilson (Rafinha); Weriton, Fábio (Luiz Otávio), Geovane (Breyner Camilo), Airton; Valdir Júnior, Neto (Ronald Camarão) e Thiago Santos (Vitinho).

Técnico: Luizinho Vieira

Brusque: Matheus Nogueira; Roberto (Thiago Freitas), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres; Diego Mathias (Alex Paulino), Jean Mangabeira, Biel (Maurício), Ítalo (Paulinho Moccelin); Thomaz; Robinho (Paulinho Moccelin) e João Veras.

Técnico: Filipe Gouveia

Gols: Neto, Thiago Santos, Rafinha e Eduardo Moura; João Veras.

Cartão amarelo: Alexandre Luz (aux. téc. Confiança); Roberto

Cartão vermelho: Roberto, Filipe Gouveia.

Trio de arbitragem: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE), auxiliada por Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Edilene Freire da Silva (RN).

Quarto árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE).

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: